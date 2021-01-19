Новые штаммы возвращают жесткие ограничения

В Китае произошла новая вспышка коронавируса. В одной из провинций выявили так называемого суперраспространителя. За несколько дней молодой человек неосознанно заразил около сотни человек, пишет The Global Times. Мужчина продвигал товары для здоровья для пожилых людей. Он приехал из своей родной провинции Хэйлунцзян в соседнюю Цзилинь, совершил четыре поездки на поезде, три на автобусе и одну на метро. Когда власти выяснили, что он контактировал с заболевшим коронавирусом, мужчина уже заразил несколько десятков пожилых людей. Их средний возраст 63 года, а самому старшему — 87 лет.

В последнее время такие случаи в Китае не редкость, рассказал “Ъ FM” корреспондент ТАСС в Пекине Николай Телищев: «В Цзилине уже восьмой день подряд ежедневно есть случаи заражения. Этот молодой человек был выявлен недавно среди зараженных. А почему на него обратили внимание? Потому что он контактировал больше всего с другими, а вспышка в Цзилине связана со вспышкой в Хэйлунцзяне. Фактически это никакой не пациент, это просто активный молодой человек.

Недавно выступал глава местного комитета здравоохранения, который объяснил, почему произошли вспышки.

Это связано с ввозными случаями, которые плохо контролировались, то есть в центрах, где приезжие находились на карантине, не было достаточно эффективных мер контроля.

Плюс неэффективно контролировали продукцию, импорт. Как он сказал, местные власти расслабились, и из-за этого произошли вспышки.

Сейчас усилился контроль в Пекине, но не так, как было в июне, например. Как только много случаев заражения, сразу же въезд и выезд из определенной территории ограничивается, то есть чтобы выехать на своей машине, нужно иметь пропуск. Если, например, вы снимаете квартиру в этом районе, то не сможете туда перевезти свои вещи, вам придется оставить их на прежней квартире до тех пор, пока не будет понижен уровень реагирования на коронавирус».

Жесткий локдаун сейчас действует во многих странах. Например, в Германии по-прежнему нельзя встречаться группой больше двух человек, все непродовольственные магазины в стране закрыты. Местные власти могут обязать всех местных жителей носить специальные респираторы. По данным СМИ, такая мера сейчас обсуждается в правительстве.

Жителей Баварии уже обязали носить респираторы FFP2, однако государство помогает людям их приобретать, рассказал собственный корреспондент “Ъ FM” в Германии Дмитрий Губин: «Я ношу только FFP2, начиная с весны, потому что ничего, кроме этого не было в аптеке, и первые маски FFP2 я покупал по цене €9 за штуку. Последние обошлись мне примерно в 55 центов за штуку. Кроме того, в Баварии все люди пенсионного возраста еще до Рождества получили три маски бесплатно, и еще практически все, кто живет в Германии, имеет обязательное медицинское страхование, и по этой программе они получают талончик еще на четыре маски по особо низкой цене, меньше 50 центов. На самом деле обсуждают сейчас даже не маски. Мера, которую все обсуждают, — это запрет выезда за пределы радиуса в 15 км от того места, где ты реально живешь, а не где ты зарегистрирован».

Серьезные ограничения также введены в Польше. Там закрыты отели и рестораны, тренажерные залы и бассейны. Правда, некоторые представители бизнеса из-за тяжелой экономической ситуации начинают открываться, несмотря на запрет, отмечает журналист польской газеты «Выборча» Вацлав Радзивинович:

«На юге в польских горах все эти ограничения — закрытие лыжных курортов и гостиниц, ресторанов — воспринимают как экономическую катастрофу, потому что люди зарабатывают больше всего зимой и во время школьных каникул.

В этом году зима у нас удалась очень хорошая: много снега и низкие температуры — это такой рай для лыжников. Но им запретили приезжать в горные районы, и люди, которые там ведут бизнес, сказали: “Давайте, мы будем открываться, мы будем работать, несмотря на все эти запреты, будем соблюдать эти санитарные меры, дистанцию и так далее, но мы работать будем”. Были демонстрации. Похожее явление есть на севере Польши, на балтийском побережье, там тоже люди довольно много зарабатывали на туристах даже зимой. Например, в Гданьске, несмотря на запреты, рестораны, гостиницы, тоже открываются, но пока это единичные случаи.

Власти в ответ, конечно, угрожают, что будут штрафы очень высокие, и что тем бизнесменам, которые начинают работать, несмотря на запреты, не будут выделять никакой помощи. Есть у нас программы помощи для мелкого и среднего бизнеса, который пострадал больше всех, и это довольно крупные суммы».

Некоторые страны вводят дополнительные ограничения из-за новых штаммов коронавируса. Например, с 18 января Франция ужесточила правила въезда из-за «африканской» мутации инфекции. Теперь жители стран, которые не входят в Евросоюз, по приезде во Францию обязаны пройти недельный карантин, а граждане ЕС при пересечении границы должны предъявить отрицательный тест на COVID-19. Кроме того, из-за коронавируса в Париже отложили открытие «Диснейленда». Планировалось, что парк возобновит работу 13 февраля, теперь срок перенесли на 2 апреля.

Анна Никитина