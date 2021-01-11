В этот день мы побежали как могли

Перевалившую за четыре десятка гонок без медалей серию осечек биатлонная сборная России прервала очень эффектно. На первом после Нового года этапе Кубка мира, прошедшем в немецком Оберхофе, она выиграла смешанную эстафету, показав неплохую стрельбу и удивительную по своим меркам скорость. Особенно она пригодилась на финише заключительного этапа Эдуарду Латыпову, спуртом вырвавшему победу у норвежца Стурлы Холма Легрейда.

Этот успех российской четверки в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова невозможно воспринимать как рядовой, даже учитывая тот факт, что некоторые из наиболее опасных конкурентов не выставили на классическую смешанную эстафету своих ведущих биатлонистов, либо устроив для них выходной, либо отправив биться в закрывавший программу этапа сингл-микст. Это в нем за Норвегию бежали взявшие в Оберхофе золото в личных гонках Йоханнес Бё и Тириль Экхофф, за Швецию — Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон, а за Францию дотащившие ее до первого места Жюлия Симон и Эмильен Жаклен. Но слишком нерядовым был контекст и слишком эффектным само российское выступление.

Контекст — это серия осечек отечественных спортсменов.

Вся история российского биатлона в минувшие два десятилетия — во многом история попыток, чаще всего провальных, преодолеть разные проблемы и мучительных поисков способов вернуть былую мощь.

Но в прошлом году поиски приобрели совсем уж безнадежный характер. В середине февраля 2020-го на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене вдруг «взорвался» Александр Логинов. Он завоевал золото в спринте, а затем бронзу в преследовании. Но после этого «взрыва» пошла череда катастроф. Ко воскресной эстафете российские биатлонисты провели 43 гонки подряд — личные и командные, в которых не смогли попасть на пьедестал, хотя бы на нижнюю его ступеньку. А старт нынешнего сезона, его довольно насыщенная предновогодняя часть не то чтобы громко кричали о том, что на серии скоро обязательно будет поставлен крест. В ней для сборной России было гораздо больше плохого, чем намекавшего на хорошее. Однако в Оберхофе у российского квартета все сложилось.

Первый этап, конечно, мог навести на мысль, что с медалью опять не срастется. Ульяна Кайшева отработала его достойно: не скисла, цеплялась как могла. Но все равно получилось полуминутное отставание от авангарда и позиция в хвосте топ-десятки.

Зато дальше началось то, что человеку, внимательно следящему за сборной России, переживавшему все ее страдания, должно было показаться чудом.



Светлана Миронова в Оберхофе уже успела себя неплохо проявить. С 15-го места в спринте она скакнула на четвертое в преследовании, и это было уже серьезное достижение. Но выяснилось, что лучший свой трюк Миронова приберегла на потом. В оппонентках у Светланы Мироновой как раз были очень шустрые биатлонистки. Формально по чистой лыжной скорости она стала пятой в этой компании. Но — с чисто символическим отставанием, например, от возглавляющей общий зачет Кубка мира норвежки Марте Ульсбю-Ройселанн. А немку Денизу Херманн и француженку Жюстин Брэза Миронова и вовсе опередила, безумно взвинтив темп в концовке. При этом она еще и не мазала, и российская команда очутилась впереди всех.

После Светланы Мироновой за нее сражался Александр Логинов, у которого на излете прошлого года умер отец, который из-за трагедии не смог нормально подготовиться ко второй части сезона и так себе справился со спринтом и преследованием уже в Оберхофе. Однако эстафетный Логинов не подвел.

А самое интересное происходило на четвертом этапе. Вообще-то в сборной России решающий этап всегда бежит Логинов, но состояние главной звезды вынудило доверить его биатлонисту хотя и явно добавляющему, но без по-настоящему солидного послужного списка, недавно закрепившемуся в основе. Запас прочности Эдуард Латыпов растратил на стрельбе стоя двумя промахами. На заключительный круг он убегал в десяти секундах за знаменитым французом Кентеном Фийоном Майе и дыша в спину норвежцу Стурле Холму Легрейду. И тот, кто внимательно следит за биатлоном, скорее всего, оценивая возникший расклад, заранее согласился бы на российскую бронзу: у Фийона Майе есть задел, а Легрейд чересчур «горяч» — в Оберхофе у него бронза в спринте и золото в преследовании, резвость — будь здоров.

Латыпов между тем выдал нечто совершенно выдающееся. Приклеившись к Легрейду, сожрал Фийона Майе, а на финише разобрался и с норвежцем. Причем внешне без особого труда, словно привык побеждать, а не проигрывать.

Алексей Доспехов