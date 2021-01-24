Песков о расследовании про «дворец Путина»: включите голову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что у главы государства Владимира Путина нет дворца в Геленджике, о котором говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иностранным агентом) Алексея Навального. Господин Песков назвал видеоролик «псевдорасследованием» и «чистым враньем» с целью «раскачки ситуации», а также призвал зрителей «включить голову» и не позволять «делать из себя идиота».

Дмитрий Песков как минимум в четвертый раз комментирует публикацию о «дворце Путина». Ранее он сравнивал расследование со старой пластинкой, а также называл видеоролик «лохотроном» и «качественной клюквой».

В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» господину Пескову задали вопрос, зачем Владимиру Путину дворец в Геленджике и что он там делает. «Путин ничего там не делает, у Путина нет дворца в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения, и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности — это чистое вранье, и просто каждый, кто смотрит эти материалы, должны включить голову»,— сказал Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь президента России посоветовал изучающим расследование «спросить себя: при чем здесь Путин». «Хорошо, наверное, есть такой дворец в Геленджике, все говорят, что, действительно, там есть огромный объект и так далее. Но у него есть какие-то собственники, это частный объект. И, наверное, бизнесмены, если они действуют в рамках закона, они вольны владеть любыми объектами. Но при чем здесь президент? И вот такие искусные, знаете, хитросплетения, которые являются враньем, я еще раз повторяю: они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться»,— сообщил он.

Упоминание в видео «аквадискотеки» и «комнаты грязи» господин Песков связал с ошибками перевода. «Там же, понимаете, там все что-то является, очевидно, ошибками при переводе с английского. Тоже, кстати вопрос, исходный материал наверняка был на английском? Откуда, почему на английском? Читает обычный человек, эмоционально, что какой-то роскошный объект... и ему говорят: это объект Путина, это объект Путина, а потом еще в бассейне плывущий Путин, да? Человек думает: господи, да это ж фотография Путина, да. А надо просто пошевелить мозгами, эта фотография была сделана в 2006 году, когда Путин плавал в холодном Енисее. И делает это до сих пор, когда предоставляется возможность»,— добавил господин Песков, призвав «думать головой, быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота».

Напомним, в расследовании «Дворец для Путина» ФБК описывает якобы построенный за 100 млрд руб. комплекс резиденций под Геленджиком. По утверждению фонда, комплекс строят для Владимира Путина. Фильм назвали самым быстронабирающим просмотры видео в русскоязычном YouTube. На 24 января ролик набрал 78,9 млн просмотров на YouTube.

Фильм был опубликован через два дня после того, как 17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Суд отправил политика под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». В субботу, 23 января, во многих городах России прошли несанкционированные акции в поддержку политика. На акциях были задержаны более 3,4 тыс. человек.

О протестах читайте в публикации “Ъ” «Куда вы все идете? Чего вы все хотите?»