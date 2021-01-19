Песков сравнил расследование о «дворце Путина» со старой пластинкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знаком с публикацией Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иностранным агентом) Алексея Навального о дворце в Геленджике. По утверждению фонда, дворец и земли вокруг него фактически принадлежат президенту Владимиру Путину. Господин Песков напомнил, что ранее уже заявлял, что информация о дворце президента не соответствует действительности.

«Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике»,— сказал господин Песков изданию Daily Storm.

Ранее сегодня, 19 января, ФБК опубликовал расследование «Дворец для Путина», в котором описывает якобы построенный за 100 млрд руб. комплекс резиденций под Геленджиком. ФБК выложил аэрофотографии здания, которое, по его утверждению, используют Владимир Путин и его приближенные. Площадь дворца составляет 17 691 кв. м. В своем расследовании ФБК ссылается на план строений, предоставленный одним из подрядчиков, и фотографии, которые, по утверждению ФБК, были выложены рабочими в 2011 году.

Напомним, в 2010 году предприниматель Сергей Колесников рассказал о строительстве дворца для господина Путина в открытом письме президенту Дмитрию Медведеву. Господин Песков, работавший тогда пресс-секретарем премьер-министра, заявил, что Владимир Путин не имел и не имеет никакого отношения к этому объекту. Позднее Александр Пономаренко, партнер Аркадия Ротенберга по Новороссийскому морскому торговому порту, заявил, что купил «недостроенный гостиничный комплекс» около Геленджика за $350 млн.

Алексея Навального задержали 17 января на паспортном контроле в Шереметьево по возвращении из Германии. ФБК опубликовал материал на следующий день после того, как господина Навального отправили под стражу за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд по иску ФСИН о замене ему условного срока на реальный запланирован на 2 февраля. Сторонники оппозиционера планируют 23 января провести протесты.

О реакции других стран на задержание — в материале “Ъ” «Следующая санкция — Алексеевская».