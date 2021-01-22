Песков назвал «качественной клюквой» расследование о «дворце Путина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин не пользуется зданием в Геленджике из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иностранным агентом), но ему неизвестно, бывал ли там глава государства. Он не стал говорить о возможном участии управления делами президента в строительстве объекта и назвал расследование «качественной клюквой».

«Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения. Вся эта компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, это такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров»,— сказал господин Песков. По его словам, нельзя «ассоциировать эти объекты напрямую с президентом и утверждать, что это объект президента».

Представитель Кремля сначала отрицательно ответил на вопрос, пользовался ли президент этим объектом и бывал ли он там. При уточнении вопроса господин Песков сказал, что ему «неизвестно, чтобы президент там когда-то был». «Я такой информацией не располагаю»,— добавил пресс-секретарь.

Господин Песков также ответил на вопрос журналиста о том, что «формально строительство этого объекта началось при участии Управделами президента». «Я не знаю. Дело в том, что, понимаете, Управделами президента – это очень большая организация, которая имеет очень большой объем разных объектов. Она оперирует объектами государственной собственности, занимается различными стройками, крупными реставрационными работами, и так далее и тому подобное. Поэтому здесь опять же это не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам»,— сказал господин Песков.

В расследовании «Дворец для Путина» Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом нежелательной организацией) Алексея Навального описывает якобы построенный за 100 млрд руб. комплекс резиденций под Геленджиком. По утверждению фонда, комплекс строят для Владимира Путина. Ролик о расследовании на YouTube посмотрели более 55 млн раз. Дмитрий Песков ранее называл расследование «лохотроном».