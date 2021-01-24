Сенатор заявил о содействии зарубежных спецслужб протестам в России

Зарубежные спецслужбы содействовали проведению несогласованных акций в России, сообщил «РИА Новости» глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. По его словам, комиссия располагает «заслуживающими доверия данными», указывающими на это.

«Прикрываясь детьми, на самом деле реализовывались проекты, которые сочинялись далеко за пределами России и которые ничего общего со стабильным развитием нашего государства не имеют»,— сказал сенатор.

Господин Климов в подтверждение своего заявления упомянул публикации на сайте посольства США маршрутов несанкционированных акций 23 января. Он обратил внимание на то, как было обставлено «появление этого возвращенца из одной из стран НАТО, как на все это реагировали СМИ-иноагенты».

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что представителям посольства США придется объясниться в МИД России по поводу публикации мест и времени проведения несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По ее словам, если бы российское посольство в США опубликовало подобную карту с указанием конечной точки в Капитолии, то это закончилось бы «глобальной истерией американских политиков, включая русофобские лозунги, угрозы введения санкций и высылки российских дипломатов».

В субботу, 23 января, по всей России прошли акции в поддержку господина Навального. По данным «ОВД-Инфо», всего на акциях были задержаны 3435 человек.

Подробнее об акциях читайте в публикации “Ъ” «Куда вы все идете? Чего вы все хотите?»