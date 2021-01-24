Задержанных на незаконной акции в Москве детей передали родителям

Все задержанные в ходе несогласованной акции в центре Москве в субботу, 23 января, несовершеннолетние отпущены домой после приезда родителей, сообщила «РИА Новости» детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова говорила, что предварительно в регионах на акциях было задержано около 300 подростков, в том числе в Москве — порядка 70, в Петербурге — около 30.

«Как мне известно, за медицинской помощью никто не обращался, травм у несовершеннолетних нет»,— сообщила госпожа Ярославская.

В субботу по всей России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

МВД России инициировало проведение доследственной проверки в связи с организацией провокаций руководителями штабов Алексея Навального. В пресс-центре министерства 22 января заявили, что те получили «указание максимально задействовать молодых, в том числе несовершеннолетних граждан на несанкционированных акциях в регионах».

По данным «ОВД-Инфо», всего на акциях были задержаны 3435 человек. Из них 1360 — в Москве, 523 — в Петербурге.

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