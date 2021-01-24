Из Twitter исчез японский аккаунт Олимпиады в Токио

Японская редакция официального аккаунта оргкомитета Олимпийских игр в Токио, перенесенных на 2021 год из-за пандемии коронавируса, больше недоступна в Twitter. Аккаунт исчез после слухов о том, что Игры будут отменены.

Информации о планировавшемся удалении не было. Официальные аккаунты оргкомитета на английском, французском, испанском, хинди и японском доступны на момент публикации. Аккаунты в Facebook и Instagram остаются без изменений.

Олимпийские игры в Токио планируется провести с 23 июля по 8 августа, однако около 80% японцев выступают за ее отмену или перенос. В январе газета The Times сообщила, что правительство Японии уже пришло к выводу об отмене Игр. Правительство Японии и оргкомитет по проведению Олимпиады опровергли сообщение The Times. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не намерена выступать за то или иное решение по поводу проведения Олимпийских игр.

Подробнее — в материале “Ъ” «На Японию наступает Олимпиада».