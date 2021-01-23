Омбудсмен Москвы назвала адекватными действия полицейских и протестующих

Силовики и протестующие во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве 23 января вели себя адекватно, заявила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

«Должна сказать, что сотрудники полиции и ОМОН вели себя нормально и их действия были адекватные»,— заявила госпожа Потяева в интервью «РИА Новости».

По ее словам, сами участники тоже большую часть времени вели себя адекватно. «Но сейчас, когда завершилась акция и все двинулись на Цветной бульвар, тут уже были стычки. Я направлюсь туда, чтобы проверить ситуацию»,— сообщила омбудсмен.

По последним данным «ОВД-Инфо», в Москве задержан 681 человек, всего по России — 1955. В Москве началась проверка по фактам насилия в отношении силовиков на акциях протеста. По словам источников информагентств, пострадали около 40 силовиков.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». 23 января по всей России проходят акции в его поддержку.

О том, как проходят акции в Москве и других регионах,— в онлайн-трансляции “Ъ”.