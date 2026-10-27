Сбербанк размещает новый выпуск секьюритизированных облигаций
27 октября Сбербанк начинает прием заявок на участие в седьмом выпуске облигаций («СФО СБ Секьюритизация 7»), обеспеченных портфелем потребительских кредитов, размещение которых запланировано на 11 ноября. Структура сделки предусматривает до четырех траншей, три из которых планируется предложить рынку. Младший транш в размере 20% от общего объема сделки полностью выкупит Сбербанк.
Транши АР1 и АР2 с плановыми графиками погашения предназначены для финансовых институтов, корпоративных клиентов и клиентов SberPrivate Banking. Ориентиры доходности по ним составляют 15,99% годовых и 16,59% годовых соответственно. Совокупный объем этих траншей на этапе сбора заявок оценивается в размере до 13 млрд руб.
На транш АС предварительно приходится до 62 млрд руб. Он будет иметь гибкий график и более длительный срок обращения в базовых сценариях. Транш предназначен для всех категорий инвесторов: частных, корпоративных и институциональных. Ориентир доходности 17,15% годовых.
С учетом младшего транша объем секьюритизации может составить до 94 млрд руб., что станет крупнейшим для Сбербанка в этом году. С начала года семь банков уже разместили неипотечные секьюритизированные облигации на сумму 620 млрд руб.