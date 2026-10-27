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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Сибирь

Экс-глава отдела новосибирского управления ФСБ получил 12 лет за взятки

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор бывшему руководителю отдела экономической безопасности управления ФСБ по региону Игорю Камешкову по делу о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему назначили 12 лет лишения свободы и штраф в размере пятикратной суммы взятки, сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела за денежное вознаграждение оказывал покровительство местному жителю, который занимался производством и сбытом на территории Новосибирской области алкоголя. С августа по декабрь 2022 года Игорь Камешков получил через посредника в общей сложности взятки на 108 млн руб., установили правоохранители.
По решению суда подсудимого также лишили воинского звания.
Александра Стрелкова