Экс-глава отдела новосибирского управления ФСБ получил 12 лет за взятки

По версии следствия, фигурант дела за денежное вознаграждение оказывал покровительство местному жителю, который занимался производством и сбытом на территории Новосибирской области алкоголя. С августа по декабрь 2022 года Игорь Камешков получил через посредника в общей сложности взятки на 108 млн руб., установили правоохранители.