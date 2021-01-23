В Ростове-на-Дону возбуждено дело о призыве к участию в акции 23 января

Следственный комитет в Ростове-на-Дону возбудил в отношении несовершеннолетнего дело о призыве к участию в акции 23 января. Копию постановления о производстве обыска по делу опубликовал Telegram-канал «Столица Южный». В пресс-службе СУ СКР по региону ответили, что не комментируют информацию.

Как сказано в документе, дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам или к участию в них; предполагает до двух лет лишения свободы) возбуждено 22 января в отношении 17-летнего подростка. По версии следствия, 20 января, находясь по месту учебы, молодой человек опубликовал во «ВКонтакте» текст и видео, в которых содержатся призывы к участию в массовых беспорядках.

«В текстовых записях и видеообращении несовершеннолетнего содержатся (в тексте документа написано "содержаться".— “Ъ”) лингвистические и психологические признаки побуждения лиц, которые намерены участвовать в акции протеста 23 января, скрывать свое лицо, двигаться, чтобы не замерзнуть, выкрикивать высказывания, использовать сцепки, примененные белорусами, в случае попыток задержания убегать, оказывать сопротивление, в том числе применяя насилие, имеющиеся под рукой предметы, распространить данную публикацию»,— сказано в постановлении.

Напомним, в Ростове-на-Дону сторонники оппозиционера Алексея Навального намеревались пройти шествием по центру города. К зданию публичной библиотеки съехалось около 20 машин с полицейскими и автозак. Место встречи уже оцеплено. Возле библиотеки собралось около 100 человек.

За акциями в поддержку Алексея Навального следите в онлайн-трансляции “Ъ”.

Кристина Федичкина, Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону