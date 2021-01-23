Турция будет производить вакцину «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V» и начал трансфер технологии, сообщили «РИА Новости» в фонде. Соглашение подписано с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции.

«Потенциальный объем производства — миллионы доз вакцины "Спутник V" в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны»,— сказали в РФПИ.

Вакцина «Спутник V» также получила одобрение регуляторов в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации препарата в ЕС.

На днях канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предложила президенту России Владимиру Путину поддержку в процедуре одобрения вакцины «Спутник V» Европейским медицинским агентством. ЕС ранее подписал контракты на поставку вакцины с несколькими зарубежными компаниями. Из них сертифицированы пока две вакцины — американо-немецкая от Pfizer и BioNTech и вакцина американской компании Moderna. Венгрия первой из стран Евросоюза одобрила российскую вакцину «Спутник V».

О начале процедуры регистрации российской вакцины в странах ЕС — в публикации “Ъ FM” «"Спутник V" наводит мосты с Евросоюзом».