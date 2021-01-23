На Пушкинской площади перед акцией за Навального перекладывают плитку

На Пушкинской площади в Москве в преддверии несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального начали перекладывать плитку, сообщает «Проект». Со стороны Страстного бульвара было огорожено примерно 100 м для проведения работ.
Представители коммунальных служб сказали, что ремонт может занять весь день. Участок работ расположен близко к выходу со станции метро «Чеховская».
Пушкинский сквер со стороны «Известий» заставлен машинами московского паркинга, полицейским автобусом и машинами «Автодора». Сам сквер патрулируется сотрудниками полиции.
Акция «Свободу Навальному!» в Москве намечена на 14:00.
На Дальнем Востоке акции в поддержку господина Навального уже начались. Есть задержанные.
О подготовке к акциям — в публикации “Ъ” «Соцсети не пускают на улицу».