На Пушкинской площади перед акцией за Навального перекладывают плитку

На Пушкинской площади в Москве в преддверии несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального начали перекладывать плитку, сообщает «Проект». Со стороны Страстного бульвара было огорожено примерно 100 м для проведения работ.

Представители коммунальных служб сказали, что ремонт может занять весь день. Участок работ расположен близко к выходу со станции метро «Чеховская».

Пушкинский сквер со стороны «Известий» заставлен машинами московского паркинга, полицейским автобусом и машинами «Автодора». Сам сквер патрулируется сотрудниками полиции.

Акция «Свободу Навальному!» в Москве намечена на 14:00.

На Дальнем Востоке акции в поддержку господина Навального уже начались. Есть задержанные.

О подготовке к акциям — в публикации “Ъ” «Соцсети не пускают на улицу».