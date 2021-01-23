Джо Байден определился с намерениями

Джо Байден готов продлить ядерную сделку с Москвой на максимальный срок, но не исключает введения новых антироссийских санкций. По одному из первых указов президента США спецслужбы изучат ситуацию с предполагаемым отравлением Алексея Навального и проверят, вмешивалась ли Россия в американские выборы. При этом в вопросе сдерживания ядерных вооружений США открыты к сотрудничеству. Как заявили в Белом доме, пять лет — оптимальный срок договора для гарантии стабильности. С момента инаугурации Джо Байден успел отменить несколько указов Дональда Трампа и в ближайшее время займется спасением экономики, которая, по его словам, продолжает погружаться в кризис. Каких еще решений ожидают от нового американского лидера? И чем они обернутся для бизнеса? Расскажет Владислав Викторов.

Фондовые рынки встретили инаугурацию Байдена взлетом. Индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ в минувшую среду прибавили от 1% до 2% — такого не было с 1985 года, когда присягу приносил Рональд Рейган. Бумаги госказначейства США, наоборот, подешевели. Дело в том, что при и так большом дефиците бюджета Байден решил стимулировать экономику с помощью почти $2 трлн. Хотя изначально пакет помощи не превышал $900 млрд, напоминает управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский:

«Говорить о том, что это был сюрприз, такая огромная сумма, я бы не стал. Рынок пока реагирует смешанно, негативный настрой превалирует. На хороших отчетах растет в лучше случае каждая вторая компания. На днях было очень много медийного шума о том, что рынок растет и будет покорять новые вершины. В дни коррекции очень мало информации, мне это не нравится. Мы наш интервальный портфель не открывали в начале года, пока с клиентами присматриваемся к тому, что дальше будет происходить. Я бы сказал, что ситуация нервозная».

В первый же день на посту президента Байден подписал 15 указов, большая часть которых отменила решения его предшественника. Одним из ключевых стало возвращение в Парижское соглашение по климату. В замыслах Байдена к 2050 году полностью перевести США на возобновляемые источники энергии. Жертвой этой концепции, к примеру, уже стал канадско-американский нефтепровод Keystone XL, строительству которого препятствовал еще Барак Обама.

Для нефтяных компаний упор на «зеленую» экономику создает риск банкротств, но в краткосрочной перспективе они могут даже выиграть, объясняет начальник управления аналитических исследований инвесткомпании «Универ Капитал» Дмитрий Александров: «Потребление нефти просто так быстро выключить невозможно. И если начать одновременно повышать и налоги на крупный бизнес, и на стимулирование добычи сланцевой нефти, все это может привести к тому, что локально предложение со стороны американских производителей сократится. Тут может произойти увеличение цены нефти».

Во внешней политике первые решения Байдена тоже стирают наследие Трампа, например, действовавший четыре года запрет гражданам ряда мусульманских стран въезжать на территорию Соединенных Штатов. Между тем на границе с Мексикой отменили режим ЧС и строительство той самой «стены Трампа». Два года назад из-за споров о ее бюджете случился самый долгий в истории шатдаун американского правительства.

В отношениях с Москвой проблем сразу несколько: договор о ядерной безопасности, срок которого истекает 5 февраля, американские санкции против «Северного потока-2» и риск новых ограничений из-за кибератак и предполагаемого отравления Алексея Навального. Впрочем, сделать оптимальный выбор Соединенным Штатам будет довольно трудно, считает президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган: «Ударив по российскому внутреннему долгу, можно попасть в глаз тому же BlackRock, одному из крупнейших мировых инвестиционных фондов, который держит большую часть нашего внутреннего долга.

А американцы — люди практичные, и лупить в глаз собственному инвестфонду вряд ли будут.

Фактор, который многие не учитывают, а он, тем не менее, серьезно влияет, — это токсичность нашего бизнеса, бизнесменов, денег. Действительно, это очень мешает работать, причем людям, абсолютно далеким от политики. Наверное, токсичность наших денег будет и дальше расти, и нам будет все сложнее работать на мировых рынках».

В будущем может сбыться и другое обещание Байдена — легализация марихуаны. Пока ее разрешено употреблять лишь в нескольких штатах. В ноябре после новостей о победе демократа глобальный фондовый индекс каннабиса взлетел сразу на 15 %.

Елизавета Скобцова