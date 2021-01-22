«В воздухе запахло разрядкой»

В Кремле приветствовали намерение США продлить договор по СНВ без каких-либо предварительных условий. Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские предложения необходимо как следует изучить. Переговоры о новом соглашении велись на протяжении всех четырех лет президентства Дональда Трампа, однако, так и не дали результата. После инаугурации Джо Байдена и Белый дом, и Пентагон заявили, что ДСНВ соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что российская позиция по большинству острых вопросов радикально поменяется.

В воздухе неожиданно запахло разрядкой. Вашингтон объявил, что намерен продлить Договор с Россией по стратегическим наступательным вооружениям, причем сразу на пять лет и без каких-либо предварительных условий. Это как гром среди ясного неба. СНВ-3 — ключевое соглашение, которое сдерживает гонку ядерных вооружений. Документ, подписанный президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в Пражском Граде в апреле 2011 года, истекает 5 февраля. В случае непродления соглашения глобальная безопасность рискует оказаться под угрозой, потому как не будет ничем более регламентирована.

Что такое ДСНВ Читать далее

Москва вела по этому поводу очень тяжелые переговоры с администрацией Трампа. Партнеры давили, вынуждали идти на уступки, и таковые были сделаны. Был компромиссный вариант: подписать договор на год, а за это время попытаться согласовать острые вопросы. Однако друг Трамп настаивал на проверках того, как Россия соблюдает соглашение, в результате процесс окончательно зашел в тупик.

И вот вроде бы враждебный Байден, не успев выйти на работу, взял да и снял все эти противоречия.

Это во-первых. А, во-вторых, в публичное пространство вернулась небезызвестная российскому зрителю пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Она, собственно, официально и подтвердила добрую весть, ранее об этом сообщали лишь информированные источники. Формулировка звучит так: это отвечает интересам национальной безопасности США, особенно сейчас, когда отношения с Российской Федерацией фактически находятся в стадии противостояния.

Реакция Москвы была сдержанной: по-другому и быть не может. В такой ситуации необходимо выдержать паузу, мы же великая держава. Что это за подходы такие, они там видишь ли передумали, а мы что теперь, должны прыгать от радости? Пришлите предложения — рассмотрим, может быть, еще и не согласимся.

Но уже Австрия предлагает свою столицу для переговоров, а российские официальные и другие лица не скрывают радости. Хотя Байден одновременно с этим обещал изучить дело Алексея Навального и обвинения России в кибератаках на американскую демократию.

Тем не менее это серьезный прорыв. Такой шанс, конечно же, упускать нельзя. При этом здесь дело не только в ракетах и боеголовках; соглашение подписывается на высшем уровне президентами двух стран — это грандиозное международное событие и, кроме того, повод обсудить личные дела и другие проблемы, коих накопилось очень и очень много.

Еще с советских времен такие события сопровождались оттепелью — кого-нибудь отпускали из тюрьмы или обменивали.

Дело в том, что устраивать накануне исторического саммита кампанию против иностранных наймитов как-то не совсем удобно, равно как и метать громы и молнии в адрес партнера по переговорам, рассказывать, какая у них дикая пещерная выборная система.

Ну и, наконец, сажать некоторых фигурантов на большие сроки тоже как-то не соответствует духу разрядки. Так что очень может быть, что в ближайшее время мы увидим смену тональности. По крайней мере, хотелось бы это увидеть. В противном случае перспективы видятся совсем безрадостные.