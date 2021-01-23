Трамп дал первый публичный комментарий после ухода с поста

Бывший президент США Дональд Трамп намерен найти себе какое-то новое занятие, но позже, об этом он заявил журналисту Washington Examiner. Издание отмечает, что это первый комментарий господина Трампа после истечения его полномочий на посту президента.
«Мы чем-то займемся, но не прямо сейчас»,— ответил Дональд Трамп на вопрос журналиста о дальнейших планах.
20 января господин Трамп покинул Белый дом до инаугурации Джо Байдена и улетел в резиденцию во Флориде. Процесс по импичменту бывшего президента в Сенате Конгресса США может начаться после 8 февраля.
Подробнее об импичменте — в материале “Ъ” «До свидания, Дональд».
Хозяева Белого дома
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