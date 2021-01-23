Демократы сообщили о начале процесса по импичменту Трампа 8 февраля

Процесс по импичменту бывшего президента Дональда Трампа в Сенате Конгресса США начнется после 8 февраля, сообщил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер. Накануне лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл предложил начать процесс в верхней палате после 13 февраля.

«Обвинители палаты представителей представят в Сенате статьи импичмента в понедельник 25 января. Выступления сторон начнутся на неделе с 8 февраля»,— сказал господин Шумер в Сенате. По его словам, за две недели обе стороны смогут подготовиться к процессу и сформулировать свои позиции.

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте господина Трампа из-за подстрекательства к мятежу. Во время голосования в палате за проголосовали 232 человека, против — 197. 20 января господин Трамп покинул Белый дом до инаугурации Джо Байдена и улетел в резиденцию во Флориде.

Подробнее об импичменте — в материале “Ъ” «До свидания, Дональд».