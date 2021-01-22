Республиканцы предложили начать процесс импичмента Трампа в середине февраля

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл предложил график проведения процедуры импичмента бывшего президента США Дональда Трампа. Согласно графику, процесс в верхней палате начнется после 13 февраля.

«Я направил предлагаемый график первой фазы предстоящего процесса по импичменту лидеру (демократического большинства Чаку.— “Ъ”) Шумеру, и я с нетерпением жду продолжения обсуждений с ним этого вопроса»,— говорится в заявлении господина Макконнелла на его сайте. Он уточнил, что республиканцы рассчитывают на проведение «полноценного и честного» процесса.

По графику Митча Макконнелла, обвинители из числа членов Палаты представителей должны передать сенаторам статьи по импичменту господина Трампа 28 января. После этого юристы бывшего президента в течение двух недель (до 11 февраля) могут предоставить письменный ответ на эти обвинения. Сам процесс должен начаться после 13 февраля. По его словам, дополнительное время позволит обеим сторонам подобрать аргументы до слушаний в Сенате.

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте господина Трампа из-за подстрекательства к мятежу. В ходе голосования в Палате за проголосовали 232 человека, против — 197. 20 января Дональд Трамп покинул Белый дом до инаугурации Джо Байдена и улетел в резиденцию во Флориде.

Подробнее об импичменте — в материале “Ъ” «До свидания, Дональд».