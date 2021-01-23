«Дружба» не подкачала

Белоруссия в очередной раз не смогла договориться с Россией о резком — почти на 25% — повышении тарифа на транзит нефти по своей территории. Свои требования Минск объяснял существенным падением прокачки и ростом своих затрат. Поскольку стороны так и не смогли договориться, с 1 февраля начнет действовать ставка в 6,7%. Эксперты сомневаются, что и в перспективе тариф на транзит через Белоруссию, который во многом является политическим вопросом, может сильно вырасти.

Тариф на прокачку российской нефти через Белоруссию с 1 февраля вырастет на 6,7%, сообщили “Ъ” три источника, знакомые с текстом протокола итогового заседания антимонопольных органов двух стран 20 января, где был согласован такой уровень индексации. «Ставка будет индексирована в соответствии с утвержденной на межправительственном уровне формулой, которая действует, если стороны не могут договориться,— отметил один из них.— Она включает прогнозный уровень потребительской инфляции в России плюс 3 процентных пункта. При этом в протоколы включено особое мнение белорусской стороны, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко знал: переговорщики сделали все возможное, чтобы добиться денег от российских нефтяников». В ФАС ситуацию комментировать не стали.

Через Белоруссию проходит северная ветка нефтепровода «Дружба» (в Польшу и Германию) и часть южной (в Чехию, Словакию и Венгрию). Кроме того, по этому нефтепроводу поставляется до 24 млн тонн беспошлинной нефти для белорусских НПЗ. Минск не первый раз настаивает на более существенном повышении тарифа на прокачку нефти по территории Белоруссии (в этот раз предлагал поднять его на 24,5%).

В качестве основной причины антимонопольное ведомство страны указывало падение объемов прокачки со стороны России и, соответственно, снижение доходов белорусской стороны (по данным «Интерфакса» — на 3,5 млрд руб.).

По данным «Транснефти», в 2020 году транзит через Белоруссию снизился на 9% из-за соглашения по ограничению добычи нефти ОПЕК+.

Оператор белорусской части нефтепровода «Дружба» — «Гомельтранснефть Дружба» — указывал, что падение объемов прокачки продолжилось и в январе. Но в «Транснефти» уверяют, что Москва постаралась минимизировать потери Белоруссии, загрузив это направление в ущерб другим.

В частности, поясняет советник президента «Транснефти» Игорь Демин, в январе транзит должен упасть всего на 1 млн тонн относительно января 2020 года, в то время как в направлении портов на Балтике и в Новороссийске сокращение составит 2,1 млн тонн. При этом в компании указывают, что снижению прокачки способствует сама белорусская сторона. Вместо запланированных поставок в первом квартале в 4,5 млн тонн белорусские НПЗ подтвердили только 3,2 млн тонн.

Также заявку на рост тарифа на транзит Минск объясняет увеличением экологического налога на местные предприятия, которые занимаются транзитом нефти и нефтепродуктов (был введен в 2020 году). Помимо этого белорусский регулятор ссылается на затраты на строительство на нефтепроводе «Дружба» перемычки между Мозырским и Новополоцким НПЗ «Нафтан», которая должна удешевить транспортировку сырья при загрузке заводов с Черного моря (из Одессы), а также на возведение резервуарного парка на границе с Польшей, что позволит получать нефть реверсом.

Источник “Ъ”, знакомый с деталями протокола, отмечает, что российской стороне подобное строительство не нужно и невыгодно, так как приводит к уменьшению потребления российской нефти.

К тому же, инфраструктурные проекты финансируются компаниями за счет банковских кредитов, которые возвращаются из доходов по эксплуатации построенных объектов.

Как отмечает Сергей Гарамита из Райффайзенбанка, рост цены транзита через Белоруссию — вопрос политического торга. «Естественно, что Минск хотел бы максимально компенсировать выпадающие доходы за счет российского нефтяного сектора, так же, как и естественно желание России найти компромисс в этом вопросе»,— отмечает эксперт. По его мнению, повышение ставки на 24,5% и в перспективе слабо реалистично.

Ольга Мордюшенко