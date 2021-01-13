Минфин пришел за валютой

Минфин возобновляет покупку валюты на российском рынке в рамках бюджетного правила на фоне резкого подорожания нефти. За последние два месяца российская нефть выросла в цене на 24% и превысила $56 за баррель. Впрочем, участники валютного рынка не ожидают значительного влияния таких покупок на позиции рубля. На них приходится около 2% ежедневного объема торгов валютой. К тому же с ростом цен на нефть увеличивается выручка нефтегазовых компаний, заметную часть которой они реализуют на бирже.

Минфин объявил о возобновлении покупки иностранной валюты по бюджетному правилу. С 15 января по 4 февраля на это будет направлено более 106 млрд руб., то есть ежедневные покупки составят чуть более 7 млрд руб. До этого на протяжении десяти месяцев министерство через ЦБ продавало валюту на российском рынке. Этому способствовало то обстоятельство, что цены на нефть большую часть прошлого года (после падения в конце февраля) оставались на уровне или заметно ниже заложенных в бюджете $42,5 за баррель. В частности, в декабре ежедневный объем продаж составлял около 6,2 млрд руб.

Однако с середины ноября на фоне позитивных ожиданий в отношении вакцинирования от коронавируса и восстановления мировой экономики началось уверенное восстановление цен. С тех пор они выросли более чем на 24%.

По данным агентства Reuters, стоимость российской нефти Urals сегодня превышала $56,4 за баррель — максимум с 25 февраля прошлого года.

В рублевом выражении цены на российскую нефть в настоящее время превысили 4,1 тыс. руб. за баррель, вернувшись к максимальным значениям с января прошлого года.

Как отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, решение Минфина о возобновлении покупки валюты в рамках бюджетного правила в целом было ожидаемым. Так, в бюджете средняя цена установлена в размере 3,13 тыс. руб. (нефть — $43,3 за баррель, курс доллара — 72,4 руб./$), что на 33% ниже текущего рыночного значения. За предшествующий месяц средняя цена российской нефти превысила $52 за баррель.

Вместе с тем заметного влияния на валютный рынок от действий Минфина в ближайший месяц его участники не ждут. Они обращают внимание на незначительный объем ежедневных покупок — менее $100 млн, или около 2% среднедневного объема торгов американской валютой на бирже. При этом, как указывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич, основными факторами для национальной валюты остаются динамика цен на нефть и спрос инвесторов на рисковые активы.

По словам Владимира Евстифеева, с ростом цен на нефть увеличивается и выручка экспортеров, которую они регулярно конвертируют для уплаты налогов. Таким образом, это уравновешивающие друг друга факторы, которые в совокупности для рубля выглядят нейтрально, отмечает эксперт.

Вместе с тем курс доллара на российском рынке с начала декабря остается в довольно узком диапазоне 73–75 руб./$, слабо реагируя на рост нефтяных цен. Отчасти на его динамику оказывают влияние ожидания роста санкционного давления в связи с избранием новым президентом США демократа Джо Байдена. В таких условиях, по мнению господина Евстифеева, существует риск, что при увеличении геополитического прессинга на рубль или откате цен на нефть от локальных максимумов покупки валюты Минфина «будут увеличивать негативный импульс торгов, при этом экспортеры при значительном ослаблении рубля обычно менее активно продают валюту».

Отдел финансов