Власти Екатеринбурга предоставят новые снегоприемные полигоны для Чкаловского района

Снегоприемные полигоны Октябрьского и Ленинского районов Екатеринбурга планируют предоставить Чкаловскому району для использования. Об этом сообщил временно исполняющей обязанности главы города Алексей Орлов на своей странице в Instagram. По его словам, это ускорит процесс уборки снега.

Господин Орлов поручил до 1 февраля завершить юридические процедуры по передаче новых площадей для работников Чкаловского дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) на баланс города. Кроме того, власти города планируют запустить новую установку по сушке иловых отложений на Химмаше.

Напомним, из-за большого количества осадков в январе коммунальные службы Екатеринбурга не справляются с уборкой и вывозом снега из города. Прокуратура внесла господину Орлову представление и потребовала убрать снежные завалы. В мэрии уверены, что быстрой очистке города от снега мешают припаркованные вдоль дорог автомобили и плотный дневной трафик, а также предприниматели, сбрасывающие снег с территории вокруг торговых точек на дороги.