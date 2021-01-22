Во «ВКонтакте» заблокировали страницу ростовской акции в поддержку Навального

В социальной сети «ВКонтакте» заблокировали страницу мероприятия «Свободу Навальному!», созданную командой политика Алексея Навального в Ростове-на-Дону. «Данный материал заблокирован на территории РФ на основании требования генеральной прокуратуры РФ от 20.01.2021»,— сказано на странице.

На странице было опубликовано несколько постов о планируемой сторонниками Алексея Навального прогулке по центру города в субботу, 23 января. На момент блокировки страницы отметили, что планируют прийти на мероприятие, 2,8 тыс. пользователей соцсети. Еще 1,2 тыс. человек отметили, что рассматривают возможность присоединиться к акции. Отметим, что «ВКонтакте» уже заблокировал большинство встреч митингов, запланированных в России на 23 января. По данным «МБХ медиа», по состоянию на 15:45 заблокированы 59 из 83 страниц.

Ранее глава ростовской команды Алексея Навального Ксения Середкина и сотрудница команды Валерия Дзбоева были задержаны. В других городах также задержали сотрудников штабов Навального и активистов.

Напомним, господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после его возвращения из Германии. ФСИН просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В ответ на это сторонники политика объявили о подготовке акций по всей России. На это отреагировали различные ведомства — в частности, Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с призывами участвовать в акциях.

Кристина Федичкина