В Ростове задержали главу и сотрудницу штаба Навального

Главу штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину и сотрудницу штаба Валерию Дзбоеву задержали. Момент задержания транслировался в прямом эфире на странице штаба в Instagram. В ходе трансляции Ксения Середкина просила пришедших к ней домой людей в гражданском представиться, на что они ответили, что представлялись ранее. Затем кадры трансляции начали быстро сменяться, глава штаба при этом просила дать ей одеться и повторяла «что вы творите?» и «мы же никуда не денемся отсюда». Трансляция оборвалась и не была сохранена.

Ранее сотрудники штаба объявили о проведении 23 января в Ростове-на-Дону шествия в поддержку политика Алексея Навального, который был задержан 17 января по прибытии в Россию. ФСИН сообщала, что задержание связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». На следующий день суд, заседание которого прошло в отделении полиции, арестовал господина Навального на 30 суток. Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил, что в ответ на арест политика штабы начинают подготовку к митингам по всей России.

Кристина Федичкина