В Краснодаре координатора штаба Навального арестовали на 10 суток

Ленинский районный суд Краснодара назначил 10 суток административного ареста координатору местного штаба Алексея Навального Анастасии Панченко. Об этом сообщил адвокат Александр Валявский.

По словам защитника, которые приводит издание «Протокол», состава правонарушения в действиях госпожи Панченко нет, так как она только размещала информацию о проведении митинга.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Анастасию Панченко задержали вечером 21 января 2021 года. В отношении нее возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2. КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

20 января стало известно, что администрация Краснодара не согласовала проведение в центре города шествия в поддержку Алексея Навального из-за нарушения сроков подачи уведомления.

Алексей Белянин