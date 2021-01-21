В Краснодаре задержали координатора штаба Навального за организацию несанкционированного публичного мероприятия

В Краснодаре задержали координатора местного штаба Алексея Навального Анастасию Панченко. Об этом сообщил адвокат девушки Михаил Беньяш. В отношении госпожи Панченко возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2. КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). «В УВД Краснодара меня пустили без проблем. Сейчас с Панченко. У нее два эпизода 20.2 ч.2. », - написал Михаил Беньянш на своей странице в Facebook.

В пресс-службе Управления МВД Краснодара и в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю корреспонденту "Ъ-Кубань" не прокомментировали произошедшее.

Как писал "Ъ-Кубань", 20 января стало известно, что администрация Краснодара не согласовала проведение в центре города шествия в поддержку Алексея Навального из-за нарушения сроков подачи уведомления.

Наталья Решетняк