Власти Краснодара не согласовали намеченное на 23 января шествие в поддержку Навального

Администрация Краснодара не согласовала проведение в центре города шествия в поддержку Алексея Навального из-за нарушения сроков подачи уведомления. Об этом "Ъ-Кубань" рассказала координатор краснодарского штаба оппозиционера Анастасия Панченко.

Заявка подана 19 января, проведение мероприятия запланировано на 23 января.

«Мы уведомили мэрию о планах провести мирное шествие на улице Красной. Естественно, нам молниеносно ответили, что никто акцию не согласует, и мы нарушаем все законы», — рассказала госпожа Панченко.

19 января Фонд борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом) опубликовал расследование «Дворец для Путина», которое на 15.00 посмотрели более 20 млн россиян. В нем идет речь о якобы построенном за 100 млрд руб. комплексе резиденций под Геленджиком.

Как писал "Ъ", 17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево, куда он прибыл рейсом из Берлина. 18 января судья Химкинского горсуда отправила оппозиционера под стражу до 15 февраля из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд по иску ФСИН о замене условного срока на реальный назначен на 2 февраля. 23 января в нескольких десятках городов РФ запланированы акции в поддержку Алексея Навального.

Наталья Решетняк