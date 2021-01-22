Московская полиция предостерегла от участия в протестах 23 января

Главное управление МВД по Москве предупредило об ответственности за участие в намеченных на 23 января акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Напомним, его сторонники по всей стране собираются протестовать против задержания политика. Правоохранители советуют «не поддаваться на провокации».

«За подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом... Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности»,— говорится в сообщении на сайте МВД. Правоохранители рекомендуют не принимать участия в «несогласованных публичных мероприятиях».

МВД ежедневно предупреждает об ответственности за призывы к протестам оппозиции. Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с такими призывами. Минпросвещения и детский омбудсмен Анна Кузнецова призвали родителей уберечь детей от протестных акций.

Напомним, Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил реабилитацию после отравления. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля. Лидеры западных стран призывают российские власти отпустить оппозиционера.

Об обсуждении ситуации в ЕС — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».