Американские комики отказались от шуток

Джо Байден не собирается перезагружать отношения с Москвой. По данным The Washington Post, президент, напротив, готовит новые ограничения против Кремля. Первые шаги нового президента стали главной темой американских СМИ на этой неделе. А как приход Байдена к власти прокомментировали американские комики? И что они сказали о самой инаугурации? Расскажет Иван Якунин.
Большинство американских late-night show выходят на демократических каналах, поэтому в начале монологов каждый телеведущий сказал пару слов о торжестве демократии и услышанной воле народа. О самом Байдене толком никто и не шутил. Лишь Джеймс Корден с CBS позволил себе отметить, что церемония была чересчур консервативной.
Так или иначе, главная функция инаугурации была выполнена: Байден принес клятву и вступил в должность.
Например, в 2010-м, Байден помянул мать ирландского премьер-министра, хотя та была жива.
Сам Байден уже начал обставлять Белый дом, но столкнулся с проблемой. Ему не разрешили взять с собой велотренажер: там есть микрофон для голосового управления, а это угроза национальной безопасности. Но Байден не остановился и принял другое дизайнерское решение, рассказал телеведущий Стивен Кольбер: «Байден изменил кое-что основательно: он вынес из Овального кабинета портрет президента Эндрю Джексона и повесил вместо него Бенджамина Франклина. Это хорошо — он сменил печально известного президента с расистскими взглядами на почитаемого отца-основателя. К тому же, сменив Джексона на Франклина ты в плюсе на $80».
Отдельная тема для комедийных монологов — это уход Дональда Трампа. Джимми Фэллон с NBC говорит, что никак не мог дождаться: «В последний день перед инаугурацией большинство американцев, я уверен, сидели, как на Дне благодарения, уставившись на приехавших в гости дядю и тетю, и шипели: “Езжайте домой”. Трамп также сказал, что мир снова нас уважает, и Путин в этот момент такой: “Ага, всегда хорошо заканчивать речь шуткой — классика, приятель”».
Трамп в последней речи, действительно, был не в лучшей форме. Он пожелал сторонникам хорошей жизни и пообещал «вернуться в каком-то виде». Джимми Киммел не смог пройти мимо этих слов: «“Хорошей жизни”… Представьте, как говорите это своей бывшей после расставания: “Хорошей жизни. Мы вернемся в каком-то виде”. Звучит зловеще. Ты что, крестраж? Вообще, это мой последний эфир в эпоху Трампа. Это конец целой главы в моей жизни. Никаких больше Джаредов, Иванок, Руди Джулиани. О, впереди лучшие времена. Господи, на инаугурации республиканец Митч Макконнелл дал кулачок Бараку Обаме. В воздухе просто витает атмосфера праздника».
Атмосферу праздника, впрочем, разбавляет атмосфера таинственности.
Сам Байден сказал, что это личное, поэтому разглашать не будет. СМИ сообщают, что там были лишь общие слова. Своя версия появилась и у русскоязычных пользователей Twitter — на официальном бланке с гербом и размашистой подписью сказано: «Джо, ты знаешь, что я победил».