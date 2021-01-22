Американские комики отказались от шуток

Джо Байден не собирается перезагружать отношения с Москвой. По данным The Washington Post, президент, напротив, готовит новые ограничения против Кремля. Первые шаги нового президента стали главной темой американских СМИ на этой неделе. А как приход Байдена к власти прокомментировали американские комики? И что они сказали о самой инаугурации? Расскажет Иван Якунин.

Большинство американских late-night show выходят на демократических каналах, поэтому в начале монологов каждый телеведущий сказал пару слов о торжестве демократии и услышанной воле народа. О самом Байдене толком никто и не шутил. Лишь Джеймс Корден с CBS позволил себе отметить, что церемония была чересчур консервативной.

Так или иначе, главная функция инаугурации была выполнена: Байден принес клятву и вступил в должность.

Телеведущий Тревор Ноа по этому поводу напомнил, что демократ частенько оговаривается, и США стоит ждать новых международных скандалов.

Например, в 2010-м, Байден помянул мать ирландского премьер-министра, хотя та была жива.

Сам Байден уже начал обставлять Белый дом, но столкнулся с проблемой. Ему не разрешили взять с собой велотренажер: там есть микрофон для голосового управления, а это угроза национальной безопасности. Но Байден не остановился и принял другое дизайнерское решение, рассказал телеведущий Стивен Кольбер: «Байден изменил кое-что основательно: он вынес из Овального кабинета портрет президента Эндрю Джексона и повесил вместо него Бенджамина Франклина. Это хорошо — он сменил печально известного президента с расистскими взглядами на почитаемого отца-основателя. К тому же, сменив Джексона на Франклина ты в плюсе на $80».

Отдельная тема для комедийных монологов — это уход Дональда Трампа. Джимми Фэллон с NBC говорит, что никак не мог дождаться: «В последний день перед инаугурацией большинство американцев, я уверен, сидели, как на Дне благодарения, уставившись на приехавших в гости дядю и тетю, и шипели: “Езжайте домой”. Трамп также сказал, что мир снова нас уважает, и Путин в этот момент такой: “Ага, всегда хорошо заканчивать речь шуткой — классика, приятель”».

Трамп в последней речи, действительно, был не в лучшей форме. Он пожелал сторонникам хорошей жизни и пообещал «вернуться в каком-то виде». Джимми Киммел не смог пройти мимо этих слов: «“Хорошей жизни”… Представьте, как говорите это своей бывшей после расставания: “Хорошей жизни. Мы вернемся в каком-то виде”. Звучит зловеще. Ты что, крестраж? Вообще, это мой последний эфир в эпоху Трампа. Это конец целой главы в моей жизни. Никаких больше Джаредов, Иванок, Руди Джулиани. О, впереди лучшие времена. Господи, на инаугурации республиканец Митч Макконнелл дал кулачок Бараку Обаме. В воздухе просто витает атмосфера праздника».

Атмосферу праздника, впрочем, разбавляет атмосфера таинственности.

Все гадают, что Трамп написал в записке Байдену, которую демократ нашел в Белом доме.

Сам Байден сказал, что это личное, поэтому разглашать не будет. СМИ сообщают, что там были лишь общие слова. Своя версия появилась и у русскоязычных пользователей Twitter — на официальном бланке с гербом и размашистой подписью сказано: «Джо, ты знаешь, что я победил».