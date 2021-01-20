Инаугурация состоялась вопреки традиции

Инаугурация нового президента США состоялась. Джо Байден за руку с первой леди вышел на ступени Капитолия по красной ковровой дорожке и принес присягу на 127-летней фамильной библии. А после выступил перед собравшимися с трибуны.

«Вице-президент Харрис, спикер Пелоси, лидер партии Шумер, вице-президент Пенс и мои дорогие гости, мои дорогие американцы, это день США, это день демократии.

Америка воспряла, чтобы принять вызов.

Сегодня мы празднуем не триумф кандидата, а триумф демократии. Воля народа была услышана»,— заявил Байден.

Церемония началась с речи сенатора-республиканца Роя Бланта: он почтил память погибших во время пандемии и напомнил присутствующим политикам, что государство — это народ — так гласит конституция. После того как святой отец прочел молитву, почетный караул вынес на балюстраду американские флаги, присутствующих попросили встать, и зазвучал национальный гимн в исполнении Леди Гаги.

Большинство зрителей услышали это выступление онлайн или по телевизору. Вопреки традиции, у здания Капитолия нет толпы сторонников: из-за угрозы заражения и вооруженных беспорядков напротив здания Конгресса установили лишь 100 кресел с соблюдением социальной дистанции. Их заняли ближайшие соратники Байдена и несколько предыдущих президентов: Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама.

Сам Дональд Трамп церемонию проигнорировал. 20 января он в последний раз покинул Белый дом на правительственном вертолете. Он доставил его на военную базу Эндрюс неподалеку от Вашингтона. У трапа его ждали около сотни сторонников. Республиканец, стоя в окружении своей семьи, обратился к ним в последний раз в качестве президента: «Спасибо большое, мы любим вас от всего сердца. Это были замечательные четыре года, мы многого достигли. Люди и представить себе не могут, как много работала эта семья, она трудилась для вас. У нас могла бы быть более простая жизнь, но мы со всем справились. То, что мы сделали, восхитительно со всех точек зрения.

Мы реформировали армию, мы создали новый вид войск — Космические силы. Уже только это было бы большим достижением для обычной администрации, но мы необычная.

Мы заботились о ветеранах, провели самое сильное снижение налогов за всю историю нашей страны. Надеюсь, они не вернут их обратно. Если это произойдет, я вас предупреждал».

За спиной Дональда Трампа стоял президентский борт №1. Несколько минут назад он прибыл в Майами, где у Трампа есть гольф-клуб. Власти Вашингтона ожидали, что радикальные сторонники республиканца попытаются сорвать церемонию. Две недели назад они уже взяли штурмом Капитолий, когда там утверждались итоги президентских выборов. В связи с этим в городе был введен режим ЧС. Журналист из Вашингтона Михаил Комадовский считает, что погромы не повторятся:

«Вокруг Капитолия и Белого дома установили двухметровый забор. Периметр вокруг Капитолийского холма, где и проходила церемония инаугурации, окружен сотрудниками Национальной гвардии. 25 тыс. человек сейчас патрулируют улицы Вашингтона, и меры безопасности, принятые в американской столице, действительно, беспрецедентные. Для сторонников президента Трампа выделили несколько мест, где они могут провести протесты. Они должны проходить при ограниченном количестве людей, то есть массовых каких-то забастовок, которые потенциально могут перерасти в беспорядки, не ожидается».

Избранный президент Джо Байден 20 января покинул свой дом в Делавере и в составе большого кортежа отправился на службу в католический собор в Вашингтоне. Это было его личное решение, сообщила корреспондент NBC Эли Витали: «Избранный президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис посетили службу в католическом соборе Вашингтона вместе с лидерами Конгресса. Байден часто ходит в церковь, каждую неделю по воскресеньям, поэтому неудивительно, что он начал инаугурацию именно так.

Но примечательно, что компанию ему составили члены обеих партий: республиканец Митч Макконнелл стоял рядом с Нэнси Пелоси.

Эти ребята ни о чем не могли договориться, но Байден обещал устранить противоречия между партиями».

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