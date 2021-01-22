Нижегородский водоканал спорит с прокуратурой о начислении экологического сбора

АО «Нижегородский водоканал» в суде оспаривает представление прокуратуры Нижнего Новгорода, согласно которому увеличение платы за водоотведение для потребителей с объемом сточных вод менее 30 кубометров признано необоснованным. Рассмотрение дела в арбитражном суде начнется 3 февраля. На стороне прокуратуры выступит региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий, сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного.

Как ранее сообщалось, с 1 июля 2020 года в России ввели новый порядок расчета нормативов для предприятий, сбрасывающих сточные воды в централизованную канализацию. Абонентов разделили на две группы: организации с ежесуточным объемом водоотведения более 30 куб. м. и менее этой планки. Для первой группы водоканал будет будет выставлять плату в случае выявления фактов превышения вредных веществ в отборах проб, для второй платежи начислят сразу по определенной формуле. После введения таких правил нижегородские рестораторы и отельеры, которые сбрасывают менее 30 кубометров воды, заявили о многократном росте платежей за водоотведение.

В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей настаивают, что нижегородский водоканал неверно трактовал требования Правительства РФ и начал начислять потребителям плату без проведения фактического анализа сточных вод — то есть, необоснованно. «В случаях с рестораторами и отельерами Нижнего Новгорода водоканал начислял повышение платы без отбора и последующего анализа сточных вод, лишь на основании того факта, что объем сточных вод составляет менее 30 кубометров»,— сообщили в пресс-службе аппарата бизнес-омбудсмена.

Прокуратура Нижнего Новгорода поддержала позицию уполномоченного по защите прав предпринимателей и внесла водоканалу представление. Его «Нижегородский водоканал» намерен обжаловать его в суде.

Почему бизнесмены просят отмены тарифов — в материале “Ъ-Приволжье” «Ловля денег в мутной воде».

Анастасия Еремина