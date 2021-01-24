Застройщиков поддерживает дефицит

Неопределенная ситуация на рынке заставляет девелоперов осторожнее подходить к индексации цен на новостройки. Хотя в целом умеренный рост стоимости недвижимости сохраняется, во многих крупных городах в январе средние значения сократились или продемонстрировали околонулевую динамику. Но аналитики предупреждают: снижения цен не стоит ждать до момента насыщения рынка предложением.

Цены на новостройки в январе практически не изменились: относительно декабря среднее значение в 16 крупнейших городах России увеличилось на 0,3% относительно декабря, до 88,6 тыс. руб. за кв. м. Такие данные приводит ЦИАН. Относительно января 2020 года показатель по расчетам аналитиков вырос на 16,6%. В компании «Этажи» среднюю стоимость первичной недвижимости в целом по стране оценивают в 76,1 тыс. руб. за кв. м. За месяц это значение увеличилось на 2,6%, а за год — на 15,5%.

В «Этажах» положительную динамику цен на первичную недвижимость в январе отметили во всех 19 городах присутствия.

Наиболее выраженным этот тренд, по данным аналитиков компании, стал в Красноярске, где жилье в январе подорожало относительно декабря на 2,88%, до 62,3 тыс. руб. за кв. м. Похожую тенденцию консультанты заметили в Омске, оценив средний рост цен за месяц в 2,6%, до 49,6 тыс. руб. за кв. м. Но по данным ЦИАН, динамика на региональных рынках куда более противоречивая. В пяти городах-миллионниках аналитики по итогам месяца заметили снижение средних цен на новостройки. Самым выраженным, по оценкам ЦИАН, оно стало в Казани, где среднее значение сократилось на 6%, до 101,6 тыс. руб. за кв. м. На 4,8%, до 95,3 тыс. руб. за кв. м, показатель снизился в Екатеринбурге.

Среднюю стоимость новостроек в старой Москве без учета элитных лотов руководитель департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков оценивает в 253,3 тыс. руб. за кв. м. Относительно декабря значение выросло на 2,1%, а относительно аналогичного периода прошлого года — на 18%. «Льготная ипотека, падающий рубль и снижение привлекательности банковских вкладов поддерживают высокий спрос, а объем предложения снижается за счет того, что застройщики не сразу выводят новые корпуса на продажу»,— рассуждает господин Дарусенков. В ближайшие месяцы, по прогнозам эксперта, тенденция к росту цен в Москве сохранится.

Согласно расчетам ЦИАН, цены на жилье растут и во втором по размерам российском городе. В Санкт-Петербурге среднее значение в январе составило 155,4 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 3,3% относительно декабря и на 24,2% в сравнении с январем прошлого года. Тем не менее руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов обращает внимание на отрицательную динамику в некоторых крупных городах и необычно большое — восемь из 16 — число локаций, где коррекция показателей не превысила 1%. «Это свидетельствует о том, что далеко не все застройщики решились на традиционную посленовогоднюю индексацию»,— поясняет он. Наметившуюся тенденцию эксперт связывает с тем, что прошлогодний рост цен нивелировал снижение ставок по кредитам по программе льготной ипотеки.

В то же время, по словам господина Попова, объем активного предложения снижается, оставаясь фактором роста цен.

На этом фоне, по прогнозам эксперта, покупателям, занявшим выжидательную позицию, стоит дождаться насыщения рынка. Аналогичный тезис высказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Эксперт добавляет, что ждет вывода новых проектов на рынок уже в феврале, но предупреждает, что потенциальных претендентов на него уже достаточно много — это люди, отложившие покупку недвижимости в конце года из-за дефицита предложения. «Поэтому не исключено, что большая часть квартир в новых проектах снова будет раскуплена на старте продаж»,— предостерегает он.

Александра Мерцалова