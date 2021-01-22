Дилеры выехали на китайском

Число российских автодилеров сократилось в 2020 году примерно на 5% — отрасль все еще переживает уход легкового Ford и Niva Chevrolet. Кроме того, не все запланированные открытия успели состояться из-за пандемии. В то же время новые автосалоны активно открывают китайские бренды, доля которых в авторитейле уже превысила 20% рынка. С другой стороны, дилеры значительно улучшили доходность в прошлом году, накопив подушку безопасности, которая может выручить их и в 2021 году даже при негативной динамике рынка.

Число зарегистрированных в РФ официальных автодилеров в 2020 году составило 3,6 тыс.— на 5% больше, чем годом ранее, оценили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД, объединяет 1,3 тыс. автоцентров в РФ, 70% продаж автомобилей в стране). Однако на деле рынок, видимо, сократился на такую же величину, поскольку РОАД впервые предоставила собственную статистику с учетом дилеров легких коммерческих автомобилей (LCV). Прежние оценки основывались на данных, которые предоставляет «Автостат» без учета LCV.

База 2019 года также основана на данных агентства — они считают все официально действующие дилерские контракты в легковом сегменте, рассказал Сергей Удалов из «Автостата».

На рынке возникли споры относительно корректности подсчетов РОАД.

Так, по данным «Автобизнесревью», дилерская сеть в январе 2020 года насчитывала 3,8 тыс. дилеров, в январе 2021 года — 3,6 тыс. Последняя цифра коррелирует с данными РОАД, и на рынке предположили, что ассоциация также учла автосалоны с LCV, которых нет в базе «Автостата».

По опросам дилеров, сеть действительно сократилась, о чем говорят и предварительные данные «Автостата» (прекращение около 200 контрактов). Число независимых дилеров сокращается, добавляет собеседник “Ъ”: идет объединение дилеров под одну группу или торговую марку, около 20 таких сделок разного масштаба прошли в 2020 году. При этом основные закрытия пришлись на первое полугодие, говорит глава «Автоспеццентра» Денис Петрунин. Экономических предпосылок для роста дилерской сети нет, может быть только инерция завершения постройки автосалонов, начатых несколько лет назад, говорит директор «Audi Авилон» Ренат Тюктеев.

Вячеслав Зубарев, президент РОАД, 21 января Мы боялись, что 2020 год выкосит ряды дилеров, потому что падение рынка и кризис всегда сопровождаются массовыми банкротствами.

В любом случае, сходятся собеседники “Ъ”, основной прирост дилерских центров происходит за счет премиальных брендов и китайских производителей. «Количество дилеров в России увеличивается в основном благодаря тому, что китайские бренды активно развивают свое присутствие на российском рынке. Только в первом полугодии 2020 года у Сhangan прибавилось 26 дилеров, у FAW открылось 12, Haval добавил к своей дилерской сети еще девять центров, также несколько автосалонов появились у JAC, Chery и Geely. В итоге доля представителей китайских моделей в авторитейле составила 20,3%»,— говорит гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль.

Помимо этого официальный дистрибутор UzAuto в России создает дилерскую сеть бренда Chevrolet, в которую хотят попасть несколько десятков автосалонов, которые расположены в крупных городах РФ, добавляет Денис Мигаль. Также пять дилерских центров открыл АвтоВАЗ.

Сергей Удалов отмечает, что планы UzAuto были отложены из-за пандемии, но предполагалось активное развитие сети. Также в целом бренды развивают дилерские сети вне центральной России и наращивают число дилеров, например, внутри одного города, продолжает он, что негативно сказывается на результатах уже присутствующего автосалона, но увеличивает продажи этой марки.

Сокращение числа дилерских контрактов связано в том числе с завершением производства Niva Chevrolet в рамках предприятия GM-АвтоВАЗ. Также сказывается и то, что до сих пор происходят закрытия автосалонов Ford.

В 2021 году потрясений в авторитейле Сергей Удалов не ожидает. По его мнению, дилеры смогли накопить подушку безопасности за счет роста маржинальности продаж и экономии на содержании складов. Доходность дилеров будет ниже, чем в 2020 году, но выше 2019-го, заключает Ренат Тюктеев: «Дилеры вспомнили в прошлом году, что такое маржа».

Ольга Никитина