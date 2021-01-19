Санкционный круг сжимается

США ввели новые санкции против «Северного потока-2». Под них попали несколько российских компаний и баржа «Фортуна». Штаты также могут ввести ограничения против ключевых европейских партнеров проекта. И на этом фоне от участия в строительстве отказался немецкий концерн Bilfinge, сообщили местные СМИ. Заморозку проекта также допустили в «Газпроме». Об этом говорится в меморандуме к новому размещению бондов компании. Там объяснили этот риск возможной резкой сменой политической ситуации. Насколько вероятно, что России придется отказаться от «Северного потока-2»? Об этом — Глеб Силко.

Новый год для Nord Stream 2, похоже, начался с бесконечного потока возникающих проблем. Сначала Госдеп США предупредил европейский бизнес об угрозе санкций — на этот раз они должны коснуться страховых и сертификационных компаний, без которых «Северный поток-2» достроить невозможно. Чтобы бизнес мог избежать ограничений, в Германии учредили экологический фонд, одна из целей которого — поддержка строительства трубы. Он должен стать посредником между российскими и европейскими компаниями. И поскольку такое партнерство будет не прямым, это уменьшит санкционные риски. Получается, если США введут некие ограничения, то диалог придется вести не с коммерческими структурами, а с учредителем фонда — властями ФРГ.

Одновременно приостановить действия разрешений на строительство газопровода попросила немецкая партия «Зеленых». И эта политическая сила пользуется немалой поддержкой, говорит политолог из Германии Александр Рар: «Я бы не приуменьшал их возможностей, но пока текущее правительство у власти, “Северный поток-2” будет построен. Другое дело, если газопровод не будет завершен к сентябрю, когда правительство сменится. Тогда уже риски того, что в будущем власти могут остановить проект, реальны. Полностью такого развития событий исключать нельзя. “Зеленые” будут делать все для того, чтобы остановить проект, это очень сильная партия. И она, во всяком случае, становится такой организацией либерального мейнстрима. Ее поддерживает очень много людей. Фактически большая часть элит».

Теоретически достроить «Северный поток-2» можно за несколько месяцев, говорят эксперты, и предполагалось, что работы начнутся еще на прошлой неделе, но на деле они так и не возобновились. По словам специалистов, это могло произойти из-за того, что те суда, которые будут доделывать газопровод, не предназначены для работы в суровых зимних условиях. Тем временем из-за угрозы санкций, сотрудничество с «Северным потоком-2» прекратили датская консалтинговая компания Ramboll и швейцарский страховщик Zurich Insurance Group.

Впрочем, найти новых партнеров хоть и сложно, но возможно, вопрос в цене, отмечает директор фонда Фонд национальной энергетической безопасности Константин Симонов: «Надо понимать, все ли убежали и есть ли альтернативы.

Мне все-таки кажется, что санкции, безусловно, приведут к подорожанию проекта, но вряд ли остановят его.

Одни страховщики убежали, появились новые — то же самое будет и с сертификационными компаниями. Конечно, за их риск придется доплачивать. Негативных новостей много, давление колоссальное. Соединенные Штаты всерьез взялись за этот проект. Но у нас были примеры, когда США пытались завалить тот же “Уренгой-Помары-Ужгород”, и, тем не менее мы все достроили. Я считаю, что в течение 2021 года все-таки мы сможем завершить проект».

США в то же время усиливают давление. Стало известно, что под санкции может попасть еще и баржа «Фортуна», которая, среди прочих, должна достраивать трубу. На этом фоне сам «Газпром» предупредил инвесторов, что «Северный поток-2», возможно, придется заморозить из-за политических рисков. Впрочем, игроки рынка говорят о том, что к этому заявлению стоит относиться как к простой формальности, ведь стопроцентной гарантии, что проект будет достроен, никто дать не может, и «Газпром» обязан прописать этот риск. Но есть другая проблема — даже готовый газопровод будет сложно ввести в эксплуатацию, говорит эксперт Финансового университета Игорь Юшков:

«Чтобы ввести его в эксплуатацию, надо провести пусконаладочные работы и получить разрешение со стороны европейских регуляторов, чтобы газопровод вообще функционировал. А в Соединенных Штатах помимо нынешних санкций на стадии рассмотрения находятся еще три-четыре законопроекта, где говорится о запретах ввода в эксплуатацию и обслуживания газопровода. И здесь все будет зависеть не только от “Газпрома” и российской стороны, но и от самих европейцев. А санкции, по всей видимости, будут приниматься, потому что у США есть консенсус по этому вопросу, и мы в этом плане еще увидим новые законы».

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Будет ли достроен «Северный поток-2» и сможет ли он начать работу, сказать сейчас не может, пожалуй, никто. В Кремле на вопрос о том, готова ли Москва к тому, что газопровод не будет достроен, прямо не ответили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь сообщил, что проект сталкивается с грубым и незаконным давлением со стороны США и что власти продолжат следить за ситуацией.