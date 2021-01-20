«"Северный поток-2" попал под политический каток»

«Северный поток-2» покинули очередные участники — немецкий инжиниринговый концерн Bilfinger и швейцарский страховщик Zurich Insurance. Причина — американские санкции. Ранее под них попал российский трубоукладчик «Фортуна», который занимается непосредственным строительством газопровода. В свою очередь, «Газпром» впервые признал, что риск срыва проекта существует. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает судьбу трубопровода весьма туманной.

«Северный поток-2» жив. Заявление «Газпрома» о том, что проект может быть отложен или приостановлен — это не признание его неминуемого грядущего закрытия. Компания сообщила об этом в проспекте к размещению своих евробондов. Эта обычная процедура: инвестор должен быть в курсе возможных рисков, чтобы потом не пытался портить репутацию концерна судебными исками, дескать, нам не сообщили, а теперь заплатите компенсацию. К тому же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может препятствовать «Северному потоку-2,» потому что он частный и его поддерживает Германия как главный выгодоприобретатель. Иными словами, не спешите хоронить газопровод.

Правда, на этом хорошие новости для последнего заканчиваются, если их можно назвать таковыми. Все-таки скорее да, потому что надежда еще есть. И тот, кто еще верит в достройку, может продолжать это делать. Хотя, как мы видим, санкции вводятся чуть ли не каждый день. Одновременно растет число политических противников. К ним, в частности, присоединилась влиятельная немецкая партия «Зеленых». Но это еще не конец. Шансы на достройку по-прежнему есть, и даже высокие. Хотя может так статься, что это будет не «Северный», а «золотой поток» — настолько возрастут на него затраты. Ведь риски стоят денег, не каждый готов оказаться под американскими санкциями.

Между тем дальнейшее развитие событий спрогнозировать нетрудно. Да, нужно признать: «Северный поток-2» держит удар. Но дается это ему с каждым днем сложнее. Почему? Потому что, к великому сожалению, поводов ввести против России очередные санкции стало в последнее время как-то уж очень много. А это, соответственно, дает основания противникам вновь и вновь атаковать проект. Их доводы таковы: Европу сажают на газовую иглу, делают зависимой от вот такой вот страны. Да и сколько можно наказывать российских чиновников, у которых ничего нет? Давайте нанесем чувствительный удар по «Северному потоку-2», тем более что от него страдают наши союзники в Восточной Европе.

Так что если кто-нибудь в России или за ее пределами опять чем-нибудь непонятным заболеет, или кого-нибудь не пойми за что посадят, или еще нечто подобное произойдет, все это отдается эхом «Северному потоку-2». И в один прекрасный момент защитное поле в виде правительства Германии рухнет, и проект падет окончательно. Ничего не поделаешь — на Западе принято считаться с общественным мнением. Есть и другой аспект, более прозаичный: США сделают немцам предложение, от которого нельзя отказаться — компенсировать затраты. И вот все это в совокупности дает повод для негативных прогнозов. «Северный поток-2» попал под политический каток, и вытащить его оттуда уже невозможно.