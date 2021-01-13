«Северный поток – 2» теряет партнеров

США предупредили о дополнительных санкциях в отношении «Северного потока – 2» — из проекта вновь стали выходить зарубежные партнеры. Решение прекратить сотрудничество приняла, в частности, датская консалтинговая компания Rambll, пишет Bloomberg. Это произошло на фоне рассылки Госдепом США предупреждения о санкционных рисках. Как пишет Reuters, его получили все организации, которые так или иначе участвуют в строительстве газопровода. Очередные американские ограничения должны затронуть компании, которые оказывают страховые и сертификационные услуги «Северному потоку – 2».

При этом достройка газопровода должна была начаться в ближайшие несколько дней, но теперь весь проект вновь оказался под угрозой, считает партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин: «15 января датское морское ведомство выдало России предупреждение о том, что в датской акватории могут проводиться работы трубоукладочной баржой “Фортуна”. Но “Фортуна” стоит в германском порту Висмар, и оттуда никак не движется, то есть до 15 января работы эти вряд ли начнутся.

Шанс, что российская сторона рискнет и начнет каким-то образом работу, сохраняется.

Это авантюра, конечно, будет, поскольку все, кто сопряжен с этими работами, очень боятся подпасть под санкции. Очень сильна вероятность того, что проект все-таки мертв. Трудно представить, что кто-то будет сотрудничать с этой деятельностью.

А для проведения работы как минимум нужна страховка, перестраховка солидными фирмами, нужна международная сертификация. Силами Ростехнадзора здесь не обойтись. Мы видим, что компании, способные сертифицировать оборудование и дать свое заключение на экологическую и техническую безопасность работ, вышли из проекта. Самая значительная фирма — это норвежская Det Norske Veritas, она покинула проект под давлением санкций, а сейчас уходят и другие. Я предполагаю, что и работа компаний, которые находятся в германском порту Мукран, то есть которые отгружают складированные там трубы, помогают хранить их для этого проекта, тоже могут оказаться под санкциями, а это нежелательно».

Однако возможность достроить газопровод еще остается. Чтобы участники проекта могли продолжать работу и при этом избежать санкций США, в Германии на днях создали экологический фонд по защите климата и окружающей среды. Среди его целей — поддержка «Северного потока – 2». По данным немецких СМИ, фонд создаст отдельное предприятие, через которое немецкие компании смогут сотрудничать с российскими.

Предполагается, что поскольку партнерство будет не прямым, это уменьшит санкционные риски. Ведь если американцы попытаются помешать работе фонда, то, по сути, вступят в конфронтацию с правительством Германии, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович: «Что касается непосредственно достройки, то, наверное, мало кто думал, что она завершится в ближайшие недели. Что касается американских санкций, то понятно, что Америка — сверхдержава, ее санкционные возможности огромны, но вместе с тем все-таки американское давление не может быть безграничным, потому что слишком сильно бить по компаниям европейским просто за то, что они сотрудничают с Россией по газопроводу, а не по какому-то проекту создания пушки, оружия, еще чего-нибудь, все-таки было бы перебором для трансатлантических отношений. Нельзя говорить: “Мы с Европой союзники, для нас имеет значение мнение союзников”, а теперь: “Мы введем санкции против крупных компаний в странах, которые являются нашими союзниками”, типа Германии. Это было бы абсурдом. Поэтому американские санкции можно объявить, но я не уверен, что Америка будет готова на практике их вводить, потому что все-таки это слишком масштабный вызов уже отношениям с Германией вообще.

При этом создание регионального экологического фонда, которое было поддержано местными властями, это все-таки позиция именно немецких властей, то есть нельзя это сбрасывать со счетов и говорить, что зависимость от властей значения не имеет. Фонд же будет неким буфером между российским бизнесом и немецким бизнесом. Он как раз и будет принимать на себя санкционные риски, если американцы захотят наказывать немецкие компании, они неизбежно будут вынуждены бить по этому фонду, то есть не просто по немецкому бизнесу, но по части государственной власти ФРГ, пусть и на региональном уровне. А что же это за сотрудничество и кооперация между союзниками, в которых вы бьете просто по государственной власти? Это вызовет стресс в отношениях между Германией и Америкой.

Американцы это понимают, поэтому я не исключаю как раз, что фонд очень эффективно выступит механизмом предупреждения или смягчения санкций, как буфер для санкций.

Насколько в реальности Германия готова будет его использовать, это мы в ближайшие недели и месяцы увидим».

Впрочем, и у экологического фонда возникли проблемы. Его потребовала закрыть немецкая партия «Зеленые». Там посчитали, что фонд, хотя и заявляет об экологических целях, на самом деле нужен лишь для строительства «Северного потока – 2».

Глеб Силко