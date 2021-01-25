Индия готова привить весь мир. Но начала с себя Как в Индии проходит самая массовая в мире вакцинация от ковида

«Самая большая демократия мира» приступила 16 января к «самой массовой вакцинации в истории человечества» — уже к июлю в Индии должны быть привиты 300 млн человек. Но и это не предел, подчеркивают местные власти: они готовы помочь привиться от коронавируса всей планете. На чем основано обещание и как идет эксперимент на себе?

Евгений Пахомов, корр. ТАСС в Нью-Дели,— специально для «Огонька»

«Хочу дать гарантию мировому сообществу. Производство и поставка вакцин в Индии будут использованы для помощи всему человечеству в борьбе с этим кризисом»,— с таким заявлением премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил еще в сентябре на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

И там же отметил, что Индия — «крупнейшая страна — производитель вакцин в мире» — готова помочь всем остальным государствам и в развитии систем хранения и транспортировки вакцин. Нью-Дели, по его словам, всегда готов поделиться опытом.

Заявления главы правительства не бахвальство, и появились они не на пустом месте. Его страна действительно один из крупнейших мировых производителей лекарственных средств, в том числе и вакцин от самых разных заболеваний, опыта в разработке и производстве таких препаратов ей не занимать. К тому же за спиной у Индии еще и огромный опыт по организации многомиллионных кампаний вакцинации — страна в свое время массово прививалась и от полиомиелита, и от черной оспы, и от других «болезней Востока». В стране с гигантским населением такие операции всегда требовали серьезной подготовки и организации.

Но на этот раз, даже несмотря на весь опыт, «самой многочисленной демократии мира» придется непросто. Согласно национальной программе иммунизации, в короткий срок, примерно за месяц-два, вакцину получат порядка 30 млн человек — 10 млн медработников и 20 млн тех, кого власти объявили «находящимися на переднем крае» — полисмены, военные и т.п.

Затем будут вакцинироваться индийцы в возрасте за 50 и те, кто имеет сопутствующие заболевания, а это еще 270 млн человек. Таким образом, 300 млн — почти четверть граждан страны с населением 1,3 млрд — планируют привить к июлю наступившего года. А всего в этом году вакцину могут получить до 600 млн индийцев.

«Это будет самая большая прививочная кампания, которая была когда-либо и где-либо в мире»,— сказал журналистам глава Министерства здравоохранения и благополучия семьи Индии Харш Вардхан в день начала массовой вакцинации 16 января.

Вакцинация как выборы

Впрочем, число вакцинируемых — не единственный рекорд, который намерена побить Индия в ходе этой кампании.

Вакцинация в Индии — это еще и свободный выбор каждого, утверждают власти. К вопросу о выборе — к прививочному процессу привлечена даже избирательная комиссия!

Зачем? Причина проста — в стране нет строгой паспортной системы, но каждый избиратель должен зарегистрироваться в местном избиркоме и получить соответствующее удостоверение. МВД Индии в декабре ушедшего года специально попросило избирательную комиссию помочь в «выявлении лиц старше 50 лет». Для этого будут использованы избирательные списки на последних выборах в парламент и местные законодательные органы. В ответ комиссия сообщила, что готова помочь в проведении прививочной кампании, но с условием: «Полученные данные будут использоваться только для целей вакцинации. Эти данные должны быть удалены органами здравоохранения после завершения кампании».

По большому счету обращение к избирательной комиссии было оправданно — согласно индийским законам, все участки для голосования должны быть в пешей доступности для избирателей: на расстоянии не более двух километров от жилья, в том числе в горах, джунглях, на островах. Поэтому урны для голосования доставляют и в заповедники с тиграми и львами, и в джунгли, и в горные деревни, и даже на острова, где живут традиционные племена. А потому никто лучше избиркомов на местах не знает, кто где живет и как к кому добраться.

Подготовка к кампании была долгой и тщательной, сообщил журналистам глава Минздрава Харш Вардхан: «Мы готовились к этому пять месяцев и организовали прививочные пункты по всей стране, даже в труднодоступных и неразвитых районах, в племенных зонах».

Для проведения кампании были обучены около 150 тысяч вакцинаторов в 700 округах. Да еще порядка 2360 человек прошли подготовку по программе инструкторов на национальном уровне, а на уровне штатов, округов и районов было подготовлено более 61 тысячи менеджеров по организации вакцинации. Заранее, 2 и 8 января, прошли общенациональные учения по прививанию: доставщики привозили на пункты прививания «условную вакцину» (физраствор), но с соблюдением всех необходимых температурных норм. А вакцинаторы «прививали» медицинские манекены.

Заранее была подготовлена и цепь холодильных установок — для распространения, хранения и быстрой доставки вакцины по всей стране. Задействованы государственные и частные фармацевтические компании, предприятия пищевой промышленности. Привлекли даже стартапы по доставке клиентам пиццы и другой еды, предварительно выяснив, где и какие холодильники у них есть, чтобы использовать для хранения препарата по маршруту доставки.

Но главное, чем особо гордятся власти,— была разработана онлайн-платформа Co-WIN — это цифровая система управления поставками вакцин (Covid Vaccine Intelligence Network), благодаря которой каждая вакцина отслеживается и всегда можно понять, какой запас препаратов остался и где он находится. Было разработано и приложение Co-WIN для граждан. Предполагается, что когда будет завершено прививание первых «льготных» групп, то к вакцинированию в Индии будут допускать только тех, кто зарегистрировался через это приложение. Граждане будут получать СМС-сообщение с датой, временем и местом вакцинации, которые должны строго соблюдаться,— в каждом пункте будут прививать не более чем 100 человек в день, чтобы избежать толкучки и очередей на прививочных пунктах.

Впрочем, пока приложение так и не работает и скачать его нельзя. Но обещают, что оно будет задействовано уже «очень скоро».

Два плюс шесть, включая «Спутник»

Очередь на вакцинацию соблюдается очень строго. Премьер Моди специально подчеркнул, что политики и чиновники не должны получать препарат вне очереди, а будут ждать своей СМС на прививку. «Политики не входят в первый этап вакцинации, начавшийся 16 января»,— сказал он, после того как ряд главных министров штатов (глав региональных правительств.— «О») обратились в Центр с предложением, чтобы представители местных властей также были признаны приоритетной группой.

А чем прививается «самая большая демократия мира»? Пока в Индии официально разрешено использовать против COVID-19 только две вакцины. Одна из них — Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, ее производит Институт сыворотки Индии в Пуне. Другая — Covaxin, разработанная и производимая индийской компанией Bharat Biotech. Обе вакцины, подчеркну еще раз, выпускаются в Индии.

«Обычно на изготовление вакцины уходит много лет, но за такой короткий промежуток времени готовы даже не одна, а две вакцины с маркой "Сделано в Индии". Тем временем работа над другими вакцинами также продвигается быстрыми темпами»,— с гордостью подчеркнул в день начала кампании премьер-министр Нарендра Моди. Он же и дал отмашку в прямом эфире, после чего по всей стране под объективами журналистов началась вакцинация.

Индийские власти допустили использование этих двух препаратов 3 января — в экстренном порядке, то есть еще до завершения полного цикла испытаний на территории страны. Такое произошло впервые — в соответствии с местным законодательством, чтобы какая-либо вакцина была здесь разрешена, она должна пройти в самой Индии многоэтапные клинические испытания. Генеральный контролер лекарственных средств Индии DCGI (Drugs Controller General of India) имеет полномочия отказываться от таких испытаний — в особых случаях. Однако раньше такая норма не применялась.

Интересно, что запрос на экстренное использование своего препарата в Индии еще в декабре направил и американский фармацевтический гигант Pfizer, но его вакцина здесь пока так и не разрешена. При этом все понимают, что таких препаратов Индии потребуется много. Поэтому в стране испытания проходят, по разным данным, еще шесть препаратов, в том числе и российский «Спутник V».

Что касается самой прививочной кампании, то она в Индии стартовала бурно, но все же не столь активно, как ожидалось. За первые четыре дня массовой вакцинации, к утру среды 20 января, были привиты от коронавируса 674 835 человек. Хотя предполагалось, что будет раза в полтора больше. Так, планировалось, что в первый день — 16 января — прививку себе поставят 300 тысяч человек, но их оказалось значительно меньше — 207 229.

Уже в первые дни появилась и информация о побочных «нежелательных» последствиях прививок, через три дня они были отмечены у 580 человек, семь человек были госпитализированы. После вакцинации два человека умерли, впрочем Минздрав страны тут же сообщил, что эти смерти не связаны с прививками: один умер, по официальной информации, из-за сердечно-легочной болезни, второй — из-за инфаркта.

— До настоящего времени не было случаев серьезных или тяжелых побочных явлений, связанных с вакцинацией,— сообщил журналистам представитель Минздрава Манохар Агнани. По его словам, побочные явления носят незначительный характер: это несильная боль и небольшая отечность в месте инъекции, повышенная температура, тошнота и легкие аллергические реакции — сыпь, например.

Как к этому относиться? Специалисты дают понять: такая масштабная программа, конечно, не может обойтись без каких-то проблем. Но подчеркивают: тем не менее кампания, которая призвана стать самой массовой операцией по прививанию населения в мировой истории, началась и идет.

Индия при этом не забыла об обещании «помочь привиться всему миру»: 20 января эта страна начала отгрузку препаратов соседним странам. «Правительство Индии получило несколько просьб о поставках индийских вакцин от соседних стран и ключевых стран-партнеров. В ответ на эти просьбы и в соответствии с заявленным Индией обязательством использовать возможности Индии по производству и доставке вакцин для оказания помощи всему человечеству в борьбе с пандемией COVID-19 поставки в рамках грантовой помощи Бутану, Мальдивским Островам, Бангладеш, Непалу, Мьянме и Сейшельским Островам начинаются с 20 января 2021 года»,— официально сообщил МИД Индии. Ожидается, что в ближайшее время к этому списку присоединятся Шри-Ланка, Афганистан и Маврикий. А потом и другие страны.

Автор этой статьи на церемонии начала вакцинации, которая прошла в Индийском институте по медицинским исследованиям 16 января, спросил у главы Минздрава Индии Харша Вардхана, готова ли его страна производить вакцину также и для России. Ответ был таков: «Индия делает вакцины для всего мира. Это не вопрос, чтобы сделать вакцину для той или иной страны, наши мощности и возможности производства вакцины в самом деле огромны!»