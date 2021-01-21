Монахиню Среднеуральского монастыря оштрафовали за незаконное обучение детей

Судебный участок № 3 Верхнепышминского района приговорил сторонницу экс-схиигумена Сергия Марию Дестефанис к штрафу в размере 500 руб. за незаконное обучение детей в Среднеуральском женском монастыре. Она признана виновной по ч., 1 ст., 19.20 КоАП РФ (Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специальной лицензии).

Во время заседания старший инспектор Верхнепымниского отдела полиции по делам несовершеннолетних пояснила, что основанием для возбуждения дела стало обращение прокуратуры Верхней Пышмы. В обращении говорилось, что на территории монастыря усматриваются признаки образовательного процесса.

В монастыре по форме семейного образования обучались 34 ребенка. Ранее “Ъ-Урал” писал, что родители сами составляли распорядок дня детей и пользовались учебным планом с сайта Минобразования. Как установила проверка, монастырь предоставлял детям для занятий помещения, мебель, учебные пособия, оргтехнику и канцелярские принадлежности. Дети при необходимости получали групповые и индивидуальные консультации по разным предметам. Эти консультации, по просьбе родителей, оказывали насельницы монастыря, а также прихожане и паломники.

Напомним, сам экс-схиигумен Сергий был задержан в ночь на 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его обвиняют по ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»). Он арестован Басманным райсудом Москвы до 28 февраля. Свою вину он не признает.

Как адвокаты бывшего клирика объясняют его преследование — в материале «Отец Сергий не ковид-диссидент».

Михаил Мананников