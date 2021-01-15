Всем по прививке На Кубани готовятся к масштабной кампании по вакцинации от коронавируса

К февралю Краснодарский край получит более 200 тыс. доз вакцины от коронавируса. Для массовой прививочной кампании в регионе определили 97 медучреждений. Как только крупная партия препарата поступит, в крае, по заявлению властей, начнут прививать всех желающих. По данным Краснодарстата, население Кубани составляет 5,6 млн человек. Соответственно привиться на первом этапе смогут чуть менее четырех процентов жителей. В приоритете медики, полицейские и учителя.



Президент России Владимир Путин поручил с 18 января начать массовую вакцинацию от коронавируса (COVID-19) всех россиян. Сразу после этого власти Краснодарского края сообщили, что до конца января регион получит более 200 тыс. доз вакцины от коронавируса. Для проведения вакцинации в регионе определили 97 больниц и поликлиник, список которых размещен на сайте регионального министерства здравоохранения. В перечень вошли 20 поликлиник Краснодара, ГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 им. профессора С. В. Очаповского», а также центральные районные больницы и поликлиники во всех муниципалитетах региона. «Как только крупная партия поступит к нам, начнем прививать всех желающих»,— сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом глава региона отмечает, что ситуация с коронавирусом на Кубани остается контролируемой и стабильной.

О дальнейших поставках вакцины (в феврале и весенние месяцы) у краевых властей информации пока нет.

По последним данным Краснодарстата, население Кубани составляет 5,6 млн человек. Поэтому пока партии из 200 тыс. доз вакцины хватит, чтобы привить порядка четырех процентов жителей региона. При этом в сообщении краевой администрации говорится, что в приоритетную группу вакцинации, согласно рекомендациям Минздрава РФ, входят медики, педагоги, полицейские, работники общественного транспорта, торговли, общепита, гостиниц, парикмахерских, банков и пр.

На данный момент на Кубань поставлено около 19 тыс. доз вакцины от COVID-19, прививки получили 9,8 тыс. человек. Из них полный курс вакцинации (прививки проводятся в два этапа с промежутком в 21 день) прошли 2,4 тыс. жителей. Однако сколько среди них медиков и педагогов, неизвестно. В краевом минздраве “Ъ-Кубань” цифру не назвали. В пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края также не располагают точными данными. «Так как вакцинация добровольная, учет педагогов, которые сделали прививку от COVID-19, не ведется»,— сообщили “Ъ-Кубань”.

Известно, что вакцинация на территории Кубани проводится вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Первую партию из 42 доз препарата «Спутник V» край получил в сентябре прошлого года. Она предназначалась для сотрудников ковидных госпиталей. По данным краевого минздрава, все привитые медики после полного курса прививок чувствуют себя хорошо.

В Сочи более 1 тыс. человек (в первую очередь медики, педагоги и соцработники) завершили оба этапа вакцинации от COVID-19 вакциной «Спутник V», рассказали в пресс-службе городской администрации. О побочных эффектах у вакцинировавшихся не сообщается.

Перед Новым годом Кубань получила первую партию вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор». Количество полученных в регионе доз рассчитано на 1 тыс. человек. Первыми прививки стали делать сотрудники Роспотребнадзора Кубани, его территориальных отделов, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Как рассказали “Ъ-Кубань” в ведомстве, все сотрудники Роспотребнадзора перенесли первый этапа вакцинации, не испытывая побочных эффектов и недомогания.

В ряде поликлиник Кубани в декабре открыли запись на вакцинацию от коронавируса. К примеру, с 17 декабря гражданам от 18 до 60 лет можно записаться на прививку в поликлинике № 5 Новороссийска. Сотрудник поликлиники на условиях анонимности рассказал “Ъ-Кубань”, что жители города не выстраиваются в очереди из-за неоднозначного отношения к прививке от коронавируса. Подобная ситуация и в других медучреждениях.

Согласно опросу службы исследований рекрутингового портала HeadHunter, в декабре 2020 года только 15% опрошенных кубанцев считали вакцинацию от коронавируса безопасной, 25% участников опроса готовы были привиться от COVID-19, чтобы ходить на работу без препятствий. Не хотят проходить вакцинацию в большинстве люди в возрасте от 35 до 44 лет, а также женщины (34%), административный персонал и работники банковской сферы (по 38%). В опросе приняли участие около 3 тыс. человек.

Наталья Решетняк