Встреча Путина с Байденом пока не планируется

Встреча президента России Владимира Путина и нового президента США Джо Байдена пока не обсуждается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, для этого должны быть какие-то предпосылки.

«Нет, пока таких обсуждений не ведется. Но и вы знаете, что международное общение очное существенно сейчас заморожено в связи с эпидемиологической ситуацией. Каких-то отдельных контактов в настоящий момент не планируется. То есть для этого должны какие-то созреть предпосылки, перед тем как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Накануне, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация 46-й президента США Джо Байдена. Посол России в США Анатолий Антонов считает, что личная встреча президентов России и США зависит от ситуации с коронавирусом, «содержательного наполнения» такой встречи.

О том, как прошла инаугурация нового президента США — в материале “Ъ” «Камон, эврибайден!».