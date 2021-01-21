Посол России перечислил условия для встречи Путина и Байдена

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что для личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена должны быть выполнены несколько условий. Среди них — нормализация ситуации с коронавирусом, «содержательное наполнение» встречи и возможность общения на многосторонних мероприятиях.

«В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий»,— сказал господин Антонов «РИА Новости».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что ей пока неизвестно о планах Джо Байдена по телефонному разговору с Владимиром Путиным. По ее словам, президент США в первую очередь свяжется со своими союзниками.

Господин Путин поздравил господина Байдена с победой на выборах в середине декабря — он направил ему телеграмму после голосования выборщиков. По мнению президента России, Москва и Вашингтон могут «способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир», несмотря на разногласия.

Как команда Байдена относится к России — в материале “Ъ” «"Россия, вероятно, будет оставаться реальной угрозой на годы вперед"».