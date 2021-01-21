В Москве от коронавируса привились более 220 тыс. человек

Вакцинацию от коронавируса прошли уже свыше 220 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. По его словам, темпы вакцинации «значительно увеличились».

Сергей Собянин отметил, что последнюю неделю в Москве ежедневно выявляется 2–4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что ниже, чем в предпраздничные дни в конце декабря. В больницы госпитализируют 1,2–1,3 тыс. человек в день против 1,5–1,8 тыс.

На этом фоне в Москве смягчили ограничения. В частности, отменяется обязательная удаленка для колледжей, разрешается работа детских развлекательных центров, спортивных школ и учреждений культуры.

В Москве на утро 20 января было зарегистрировано 900 894 случаев заражения коронавирусом, за сутки было выявлено 2452 новых случая. Умерли за время пандемии 12 690 человек, за сутки — 65.

О том, как идет вакцинация в Москве, читайте в материале “Ъ FM” «Коронавирус выстроил очереди».