Коронавирус выстроил очереди

Москвичи выстроились в новые очереди за вакциной от коронавируса. С 20 января в столице заработало еще несколько пунктов, где можно получить прививку. Точки вакцинации открылись в «Геликон-опере», фудмолле «Депо» и сразу нескольких торговых центрах. Эти пункты будут работать с 10.00 до 21.00. А сама процедура займет около 40 мин — прививка и осмотры до и после процедуры. Подробности — у корреспондента “Ъ FM” Владимира Расулова.

Для солиста «Геликон-оперы» Алексея Исаева день в его театре 20 января начался не с репетиций, а с укола. Артист пришел на работу и оказался первым, кому там сделали прививку от коронавируса. И дело не только в защите здоровья, но и в любви к искусству, ведь оно тоже ощутимо пострадало от пандемии, объяснил Алексей Исаев: «Я решил привиться, потому что хочется, чтобы наполняемость зала была и зрителей было больше, потому что на данный момент максимальное количество — 25%. Если мы увеличим посещаемость на 10-20%, уже будет хорошо».

Как таковых очередей на вакцинацию в «Геликон-опере» в первой половине дня не было. Хотя в списке на прививку в первые полтора часа значились 19 человек. Среди них, например, оказался москвич Ефим. Он выбрал театр для вакцинации, потому что там не было много народу, да и бюрократии меньше: «Я решил сделать здесь, потому что здесь людей не так много. Это один из главных аргументов для меня».

А вот в торговом центре «Океания» на Кутузовском проспекте, где 20 января тоже открылся пункт вакцинации, очередь образовалась и очень большая. В ней стояли не менее 50 человек, а растянулась она на 200 шагов. Москвич Виталий простоял в ней почти полтора часа: «Я приехал сюда примерно в 11.20, а привиться смог только в 12.40. Когда я вакцинировался от гриппа, все было гораздо быстрее. Думал, что будет также, но я даже на работе отпросился под это время».

Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

Москвичке Марине в ожидании прививки в «Океании» тоже пришлось провести более часа. Впрочем, для нее это не стало проблемой, так как она живет рядом с торговым центром: «Я получила сообщение, что можно провакцинироваться в торговом центре, и пришла. В районной поликлинике у нас пока прививочная кампания не началась, иначе бы я, конечно, пошла, потому что она рядом с домом».

Сделать прививку от коронавируса с 20 января можно и в фудмолле «Депо» на Белорусской. Там очередей заметно не было, охрана следила, чтобы люди не выстраивались вереницей на левой антресоли комплекса, где расположился центр вакцинации. Татьяна пришла в фудмолл, поскольку в ее поликлинике сделать прививку оказалось невозможно: «Я прикреплена к поликлинике МВД, но у нас полисы недействительны, ни к одной поликлинике мы не прикреплены, поэтому пришлось идти сюда. В поликлинике нас не прикрепляют, не ставят на очередь, я живу на Бутырской, поэтому пришла сюда».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

А вот москвич Николай работает недалеко от «Депо», и эта локация просто оказалась для него самой удобной: «Нет никакой бюрократии: пришел, полчаса потратил, получил прививку и ушел дальше по своим делам.

Здесь не надо записываться — мне, например, неудобно ездить в поликлинику в то время, которое они мне назначают. Я пришел тогда, когда мне это удобно, туда, куда мне удобно».

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Впрочем, ажиотаж вокруг прививок от коронавируса без записи, вероятно, еще впереди. 27 января точки вакцинации появятся в торговых центрах «Саларис» и «Л-153», а еще через неделю — в «Коламбусе» и «Калейдоскопе».