В России впервые в 2021 году от коронавируса умерли за сутки более 600 человек

За последние сутки в России зарегистрировано 21 887 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Это на 3,47% больше, чем накануне, когда было выявлено 21 152 заболевших. Общее число зараженных достигло 3 655 839.

Умерли за последние сутки 612 человек (накануне — 597, +2,51%). Последний раз число смертей превышало 600 24 декабря, тогда умерли 635 пациентов. Общее число скончавшихся достигло 67 832. Выздоровели 26 902 человека, за все время — 3 054 218.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 3458 (всего 904 352),

Санкт-Петербург — 3112 (310 504),

Московская область — 1092 (181 991),

Нижегородская область — 493 (79 670),

Свердловская область — 392 (66 751).

Больше всего смертельных случаев:

Санкт-Петербург — 79 (всего 9122),

Москва — 69 (12 759),

Московская область — 39 (3411).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире за время пандемии выявлено 96,8 млн заразившихся, умерли свыше 2 млн, выздоровели более 53 млн. Больше всего заразившихся в США (24,2 млн), Индии (10,6 млн) и Бразилии (8,6 млн). Россия занимает четвертое место.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что 66 регионов, в том числе Москва, вступили в стадию стабилизации. Однако распространение заболевания, «хоть и на менее высоких цифрах», продолжается, сказала она. Коронавирус стали чаще выявлять в сельской местности.

Подробности — в материале “Ъ” «Коронавирус идет в деревню».