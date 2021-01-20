В России второй день подряд выявили менее 22 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 21 152 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне было выявлено менее 22 тыс. заболевших впервые с 18 ноября. Общее число зараженных достигло 3 633 952.

Умерли за последние сутки 597 человек (накануне — 586). Это максимальный с начала года показатель смертности от коронавируса в России. Общее число скончавшихся достигло 67 220. Выздоровели 25 290 человек, за все время — 3 027 316.

Больше всего новых случаев в регионах:

Санкт-Петербург — 3347 (всего 307 392); обходит Москву второй день подряд,

Москва — 2452 (900 894),

Московская область — 994 (180 899),

Нижегородская область — 488 (79 177),

Воронежская область — 389 (54 008).

Больше всего умерших за сутки:

Санкт-Петербург — 72 (всего 9043),

Москва — 65 (12 690),

Ростовская область — 27 (2397),

Красноярский край — 25 (2060),

Краснодарский край — 19 (1257).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире за время пандемии выявлено более 96 млн заболевших, умерли свыше 2 млн, выздоровели свыше 53 млн. Больше всего заразившихся в США (24,2 млн), Индии (10,6 млн) и Бразилии (8,6 млн). Россия занимает четвертое место.

18 января в России стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян старше 55 лет прививаться от коронавируса в первую очередь. Также он рекомендовал сделать прививку людям с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, тяжелой ишемической болезнью сердца и ожирением.

Подробнее о старте вакцинации — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».