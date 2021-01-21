В Красноярском крае на авиаучет популяции северного оленя в 2021 году выделят 20,6 млн рублей

На авиационный учет популяции дикого северного оленя в Красноярском крае в 2021 году выделят 20,6 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя регионального правительства Анатолия Цыкалова. В регионе нет свежей информации о численности животных.

«Сегодня мы работаем над техническим заданием по использованию данного проекта»,— сказал господин Цыкалов в среду на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу сохранения северного оленя.

Как уточняется, авиаучет — второй этап мероприятий по оценки численности. Сначала животным надели спутниковые ошейники, по которым специалисты узнают о миграции зверей.

Дикий северный олень — арктический вид. Он обитает в тайге Сибири, на Дальнем Востоке, на севере Русско-европейской равнины, в горах Урала. По информации Всемирного фонда дикой природы, его численность в стране не превышает 1 млн. Самая большая популяция находится на Таймыре, Эвенкии, в Якутии. Основные угрозы оленей — браконьерство, а также изменение климата.

В прошлом году ученые заявили, что на севере Красноярского края может исчезнуть енисейская группировка диких оленей. Как сообщала дирекция заповедников Таймыра, в 2017 году крайняя западная группировка — тарейская — насчитывала 44,3 тыс. особей, в 2019 году она могла составлять всего несколько тысяч голов.

О ситуации читайте в материале “Ъ” «Диких северных оленей может не стать».

Екатерина Лукашевич