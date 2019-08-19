Енисейская группировка северных оленей оказалась на грани исчезновения

На севере Красноярского края может исчезнуть енисейская группировка диких оленей, говорится в заявлении ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра».

Ученые из заповедников Таймыра, Центральносибирского заповедника и Института проблем экологии и эволюции завершили исследование дикого северного оленя на Таймыре. «Выводы по результатам наблюдений, выполненных в 2019 году, самые неутешительные, и будут озвучены позже, однако предварительные таковы: енисейская группировка оленей исчезла»,— говорится в сообщении госучреждения.

По данным дирекции заповедников Таймыра, еще в 2017 году крайняя западная группировка оленей — тарейская — насчитывала 44,3 тыс. особей, однако сейчас она может составлять всего несколько тысяч голов. При этом наблюдения, проводимые в период весенней миграции 2019 года на участке реки Хета на протяжении почти 300 км, свидетельствуют о наиболее низком уровне новорожденных телят за последние 40 лет — лишь 5-7%.

Ученые считают, что сроки охоты на дикого северного оленя нужно сократить до 1 февраля и не допустить продления сроков на зимних пастбищах в Эвенкии, а также необходимо оптимизировать сети особо охраняемых природных территорий. Кардинальным способом решения проблемы является закрытие охоты сроком на один год, подчеркнули в дирекции. «В противном случае таймырская популяция диких северных оленей разделит участь американских бизонов, российских сайгаков и некоторых более мелких популяций диких северных оленей России, выбитых в угоду человеческой алчности»,— считают в ученые.

Юлия Сасевич