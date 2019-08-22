Диких северных оленей может не стать На их численность пагубно влияют браконьерство и изменение климата

На Таймыре завершилась экспедиция по изучению дикого северного оленя, организованная при поддержке WWF России. Выводы ученых самые неутешительные: есть риск через несколько лет полностью потерять этот уникальный биологический ресурс для населения Таймыра, севера Эвенкии и западных районов Якутии.

За две недели специалисты заповедников Таймыра, Центрально-Сибирского заповедника и Института проблем экологии и эволюции РАН обследовали территорию полуострова Таймыр площадью более 80 тыс. кв. км, преодолели более 3 тыс. км по воздуху и еще 1,7 тыс. км прошли по реке Пясине и ее притокам.

Предварительные выводы звучат пугающе: енисейская группировка диких оленей исчезла. Крайняя западная группировка — тарейская, еще в 2017 году насчитывавшая 44 тыс. особей, сократилась в несколько раз и составляет всего несколько тысяч животных.

Также ученые отмечают очень низкую долю телят-сеголетков (детенышей, родившихся в этом году). В начале лета этого года на реке Хете зафиксирован самый низкий уровень новорожденных телят за последние 40 лет — всего 5–7%.

Крайне мало оленей наблюдалось на основных миграционных путях, пересекающих реки Пясина и Тарея, а в местах летних концентраций этих самых концентраций и вовсе не обнаружено, отмечены лишь разрозненные немногочисленные стада и единичные особи.

«Результаты экспедиции вызывают серьезные опасения. Тем ценнее данные, полученные в ходе мониторинга. Именно поэтому Всемирный фонд дикой природы уже несколько лет поддерживает работу по изучению и сохранению дикого северного оленя в Центральной Сибири,— рассказывает руководитель арктических проектов Всемирного фонда дикой природы Ирина Онуфреня.— Так, в этом году мы передали специалистам спутниковые телефоны и оборудование для связи и выхода в интернет даже на самых удаленных территориях. А также предоставили ошейники со спутниковыми передатчиками. За два года на Таймыре более 30 северных оленей были помечены радиомаяками, ученые в реальном времени ведут наблюдения за миграционными перемещениями животных».

На снижение численности и нарушение структуры таймырской популяции северных оленей повлияли два основных фактора. Главная причина — беспрецедентный нелегальный промысел по всему ареалу популяции. Браконьеры не только массово убивают самых крупных животных в стаде, но и срезают панты у самцов, что ведет к снижению их репродуктивной функции.

Следующая причина — изменение климата: оно смещает сроки и пути миграции вида. В частности, реки весной вскрываются раньше, и при их пересечении гибнет много новорожденных телят, а еще меняется кормовая база, наконец, мест отела диких оленей смещаются к югу Таймыра.

«В сложившейся ситуации наивно и преступно думать, что популяция сможет остановить спад и стабилизировать свою численность за счет популяционных механизмов,— подчеркивает начальник научного отдела ФГБУ “Объединенная дирекция заповедников Таймыра” Михаил Бондарь.— Единственным способом остановить разгром популяции могут быть жесткий государственный контроль за использованием этого природного ресурса и ограничение реального объема изъятия рамками научно-обоснованного лимита и выделяемых квот. Необходимо закрыть охоту на оленей сроком на год. В противном случае таймырская популяция диких северных оленей разделит участь американских бизонов, российских сайгаков и некоторых более мелких популяций диких северных оленей России, выбитых в угоду человеческой алчности».

Дмитрий Рябов