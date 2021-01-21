Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США

Twitter лишил китайскую дипмиссию в США возможности публиковать сообщения после твита о мусульманах Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). 7 января посольство написало, что проводимая там политика помогла уйгурским женщинам перестать быть «машинами для производства детей», пишет Bloomberg. Напомним, китайские власти принудительно отправляют мусульман СУАР работать на производствах под предлогом того, что ислам — чужеродная религия.

«Мы приняли соответствующие меры по этому твиту за нарушение нашей политики в отношении бесчеловечности»,— приводит агентство слова представителя Twitter. В соответствии с правилами соцсети, китайское посольство не сможет делать публикации до тех пор, пока само не удалит данное сообщение. Оно по-прежнему в аккаунте китайского посольства, но недоступно для прочтения.

В декабре 2020 года из-за притеснения уйгуров США ограничили торговлю с Китаем. Позже о возможном ограничении бизнеса с КНР заявила Великобритания. По данным СМИ и правозащитных организаций, подневольный труд уйгуров использовался при производстве одежды от Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein и других мировых компаний.

Подробнее о политике Китая в автономном районе — в материале “Ъ” «Историю уйгуров переписали набело».