Историю уйгуров переписали набело

Власти Китая выпустили новую «Белую книгу» о Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где утверждается, что ислам — чужеродная для местных жителей религия, которую внешние завоеватели насаждали силой. Посредством этого доклада Пекин сделал еще одну попытку защитить свою политику в СУАР, где, как утверждают представители западных государств, в «лагерях перевоспитания» содержатся без суда и следствия от одного до трех миллионов человек. Китай, по словам авторов доклада, всегда был другом уйгуров и защищал их от тюркских властителей, желавших сделать их «своими рабами».

«Принятие простыми уйгурами ислама не было добровольным, оно было результатом череды войн и навязывания этой религии правящим классом,— сообщают авторы доклада.— Ислам не является ни коренной, ни единственной религией Синьцзяна». Новый документ озаглавлен «Исторические факты о Синьцзяне» и создан информбюро Госсовета КНР, подчиненным отделу пропаганды Центрального комитета Компартии. Он призван ответить на критику китайской политики в СУАР, где, по сведениям западных правозащитников, журналистов, политиков, а также экспертов ООН, в специальных лагерях содержится, по разным подсчетам, 1–3 млн человек.

По их мнению, уйгуров там содержат за проявление национальной и религиозной идентичности, а также нежелание ассимилироваться. А вот по мнению властей КНР и их союзников (включая Россию), в СУАР действуют «лагеря переподготовки и повышения квалификации», в рамках которых уйгуры, казахи, киргизы и другие представители меньшинств могут выучить язык, законы КНР и обучиться новой профессии. Китайцы, впрочем, не отрицают, что одна из задач лагерей — предотвращение распространения терроризма. В марте власти КНР выпустили другую «Белую книгу» под названием «Борьба с терроризмом и экстремизмом и защита прав человека в Синьцзяне». Там прямо указано, что лагеря являются «одним из главных лекарств от бед терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма».

В новой же «Белой книге» подробно излагается китайский взгляд на этнические и религиозные корни уйгурского этноса. По мнению авторов, уйгуры не имеют никакого отношения к тюркам (ученые других стран традиционно относят их к тюркским народам на основании общности фенотипа, языка, обычаев и так далее), а наоборот, страдали от них на протяжении своей ранней истории и до X века часто отбивали атаки тюркских племен с помощью благоволивших уйгурам китайских властителей. Сообщается также, что государства Восточный Туркестан, восстановления которого жаждут уйгурские сепаратисты, никогда не было: сам термин был придуман в XIX веке западными учеными и впоследствии использовался «в качестве политического инструмента антикитайскими силами, стремящимися расколоть страну».

Наиболее подробно в новом документе освещается религиозный вопрос. По мнению авторов, ислам был навязан уйгурам силой тюркскими завоевателями, а коренные религии региона — шаманизм, буддизм и даже зороастризм. Более того, уйгурский ислам вобрал в себя большое количество местных верований, например, поклонение не только Аллаху, но и мавзолеям известных людей. Воинственный же ислам, как сообщается в докладе,— продукт 1970–1980-х годов. «Прикрываясь религией, религиозные экстремисты распространяли идеи теократии, религиозного превосходства, "борьбы с язычниками" и "джихада",— сообщается в "Белой книге".— Борьба с терроризмом в Синьцзяне — это борьба справедливости и цивилизации с варварством и злом».

Для китайских «Белых книг» в целом нехарактерно прямое искажение истории, считает доцент Уральского федерального университета Дмитрий Желобов. «Исторические факты подаются такими, какими они признаны в мировой науке,— сообщил он “Ъ”.— Однако подбираются и интерпретируются они таким образом, что создается выгодное властям КНР восприятие истории читателем». Господин Желобов также отметил, что оба исторических нарратива — как пекинский («территория Синьцзяна всегда была неотъемлемой частью Китая»), так и уйгурских сепаратистов («китайцы оккупировали Восточный Туркестан») — искажают действительность, каждый в свою сторону.

Напомним, на прошлой неделе 22 государства написали коллективное письмо в Совет по правам человека ООН, в котором призвали Китай прекратить свою нынешнюю политику в СУАР. В ответ Китай мобилизовал 37 своих сторонников (включая Россию, Саудовскую Аравию, Кубу и другие страны), которые подписались под ответным китайским письмом, защищающим методы работы властей КНР.

Михаил Коростиков